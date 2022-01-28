安徽翁沉迷女主播　與家人斷關係想做上門女婿　醫生：需看精神科

安徽蚌埠一名七旬老人，近日沉迷於觀看網絡直播。為了打賞女主播，這名老人不惜與妻子分居、與兒子斷絕父子關係，還聲稱要去和女主播談戀愛、做上門女婿。

有內地醫生對此建議指，老人沉迷網絡到出現幻覺、認知不清的地步，已不能靠心理咨詢干預解決，情況嚴重的需要看精神科醫生。



安徽蚌埠一名七旬老人，近日沉迷於觀看網絡直播。（示意圖片／微博）

據「看看新聞」報道，70歲老人林衛民（化名）與妻子的退休生活原本還算平靜，惟一個多月前林衛民開始使用短視頻平台，並像「著魔」般頻繁打賞女主播，時而200元（人民幣，下同）、時而300元。

因為林衛民的短視頻賬號支付方式，綁定了兒子林航（化名）的銀行卡，所以林航很快發現了父親的異常。林航說，父親關注的都是30至40歲的女主播，她們常在直播中唱歌、跳舞、說帶有挑逗性的話語，吸引老年人為自己打賞。

此外，林衛民自己拍攝的短視頻，還得到了女主播「很有天分」、「賬號價值幾千萬」、「又帥又有才華」的高度讚揚。正是如此，林衛民開始心生要與女主播過日子、談戀愛的想法，因受到家人阻攔，林衛民還和妻子分居、與兒子斷絕父子關係，並多次嘗試離家出走。

林航說，父親關注的都是30至40歲的女主播。（示意圖片／視覺中國）

林航表示，全家人除了生氣、焦急外，還擔心父親的身體健康，因為自從沉迷於短視頻後，林衛民經常看手機到淩晨三四點，一整天十幾個小時亦全部在家中看手機。而為了讓父親認清現實，林航採取過向短視頻平台客服投訴、把父親帶去派出所、發動親友勸籲，但父親根本不為所動。

對此，有醫生表示，諸如此類的老年人並不在少數，因老年人在網上缺乏識別力、內心的情感上有一定缺失，故此才會理智喪失、感情越陷越深。子女應該像對待未成年人上網一樣，對老年人上網進行引導和輔導。