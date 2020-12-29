數字鴻溝｜官方發通知便利老年人出行：低風險區不需查驗健康碼

近日，為了確保「智能時代」下老年人日常交通出行便利，交通運輸部聯合人力資源社會保障部、國家衛生健康委、中國人民銀行、國家鐵路局、中國民用航空局、中國國家鐵路集團有限公司等七部門印發《關於切實解決老年人運用智能技術困難便利老年人日常交通出行的通知》（以下簡稱《通知》）。 《通知》進一步細化交通運輸領域便利老年人出行服務的政策措施，包括改進交通運輸領域「健康碼」查驗服務、便利老年人乘坐公共交通、優化老年人打車出行服務、提高客運場站人工服務質量等。

《通知》要求，在新冠肺炎疫情低風險地區，除汽車客運站、客運碼頭、民用運輸機場和出入境口岸等特殊場所外，一般不用查驗「健康碼」。確需查驗「健康碼」的，應優化親友代辦、工作人員代查等服務；具備條件的地區，在客運場站和高速公路服務區設立無「健康碼」通道。

《通知》指出，各地客運場站推進移動支付、電子客票、掃碼乘車的同時，保留現金、紙質票據、憑證和證件的使用；加快推進地級及以上城市交通一卡通互聯互通和便捷應用，積極推動具備條件的社會保障卡增加交通出行功能；鼓勵有條件的地區推進老年人憑身份證、老年卡、社保卡等證件乘坐城市公共交通。

《通知》表明，保持巡遊出租汽車揚召服務，充分發揮95128等服務號碼作用，提供電話預約或即時叫車服務；鼓勵組建「愛心車隊」，對有相對固定用車需求的老年人提供保障服務；鼓勵網約車平台優化約車軟件，增設「一鍵叫車」功能；在重點場所設置出租汽車侯客點、臨時停靠點，依托信息化技術提供便捷叫車服務。

《通知》提到，各地客運場站及高速公路服務區、收費站等要保留人工服務窗口；在人流密集的客運場站，具備條件的要為老年人設立優先購票窗口、專用等候區域或綠色通道。

《通知》強調，各地要高度重視，進一步明確時間表、路線圖，明確責任分工，確保各項工作落到實處，並加快建立解決老年人日常交通出行面臨「數字鴻溝」問題的長效機制。

（綜合報道）