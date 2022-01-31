男孩被拐16年後與家人相認過年　爺爺「另起爐灶16年」今釋懷重圓

2004年出生在湖南道縣的男嬰李成青，於1歲半時被其生父李樹全的「工友」張維平拐走，自此下落不明。廣州警方去（2021）年9月在深圳找到李成青時，已經17歲的他始知自己並非親生。

2021年10月，李成青與生父母在廣州相認。今（2021）年農曆新年，則將是李成青在湖南家鄉與生父母一家人過的第一個年。而當年他被拐後便另起爐灶的爺爺，如今也解開心結，暌違16年與家人享天倫之樂。



被家人掏心掏肺的「工友」抱走

李成青與其說是被拐走，倒不如說是被「正大光明地抱走」的。抱走他的人，是在他們家吃住過、一家人信賴也多次幫助過的「工友」，但這名「工友」直至犯案，連名字都是假的。

當年生父李樹全務工時，租屋對面搬來的30多歲男子「小王」，時常過來聊家常，漸漸與李家熟絡，還會幫忙抱小孩。小王稱自己要養兩個小孩、沒有工作，李樹全同情他，便介紹他到工地上打工。看到「小王」腳有些受傷，李樹全還帶他去同鄉開的診所，付錢為他治傷，還讓他在自家吃住了一個星期左右。2005年8月7日下午，李成青稱帶小王買包子，結果抱走小王未歸。

2016年3月，「小王」被警方拘捕。李樹全夫婦到場指認「小王」時，驚悉「小王」並不姓王，而是拐賣兒童的慣犯張維平。張供稱當年他有意接近李家，拐走其兒子後，與中間人「梅姨」將孩子帶到廣東河源市紫金縣賣給一對夫婦，獲利13000元（人民幣．下同）。警方查實，2003年9月至2005年12月，張維平拐賣了包括李成青在內的9名男童，均通過下落不明的知名人販「梅姨」聯繫買家。

多年以來，李樹全夫婦到各地奔走尋子，逐村逐戶貼尋人啟事，也到涉案人販其他拐賣案的庭審上逐一旁聽，希望找到兒子的線索，不過都無功而返。2021年中秋節前夕，廣州增城警方通過人臉識別等偵查手段，終於在深圳找到了李成青。

第一次叫「爸、媽」 不願追究養父母責任

2021年10月6日，李樹全、歐陽豔娟趕到廣州增城，與失蹤16年的兒子相認。他有些生硬地喊了「爸、媽」，歐陽豔娟夫婦衝上前抱住了兒子。「這是他第一次叫我們爸媽」，歐陽豔娟說，兒子出生後學說話較遲，失蹤前還不會叫爸媽。相認之後，歐陽豔娟夫婦帶兒子回了一趟湖南家鄉，然後將兒子送回深圳的學校。

這兩年，李樹全在東莞的建築工地做事。與李成青相認後，每個周末，他都借親戚的車去深圳接送孩子。慢慢地，李樹全從兒子口中知道他記憶中的經歷：4歲前跟「爺爺奶奶」在河源市紫金縣生活，後來被帶到在深圳工作的「爸爸媽媽」身邊，從此在深圳這座城市上幼兒園、小學和中學。他有個「姐姐」正在讀大學。

2022年1月15日，李樹全帶著放寒假的李成青回了湖南道縣。穿著休閒裝的李成青，身材瘦高，短髮，戴一副600多度的黑框近視眼鏡。他說普通話夾著明顯的廣東口音，臉上偶爾露出靦腆的微笑。歐陽豔娟說，大兒子李成青不愛和外人說話，但和兩個弟弟談得來，「有時晚上12點多還在聊天。」

李成青說，他一直不知道自己的身世，直到2021年9月警察找到他，告訴他「被拐賣」的事。「我開始當然不相信，我以為他們在出題目，給我做心理測試呢。」直到後來看到DNA鑑定結果，才恍然大悟。

認親之後，和兒子接觸了一段時間，歐陽豔娟摸清了孩子的性情：不愛說話，但心思細膩。她記得，認親兩三週後，李成青可能覺得親生家庭經濟條件不大好，便向父母提出不讀書，出去打工掙錢。歐陽豔娟趕緊叫他不要「胡思亂想」，並說「雖然我們家裏條件艱苦一點，但供你們讀書、吃飯這點能力還是有的」。

有一次，李樹全隨意地說了一句「追究養父養母責任」的話。聽了這話，李成青當時嘴上沒說甚麼。直到有一天，他的班主任聯繫上歐陽豔娟，告訴她孩子最近表現異常，心事重重。歐陽豔娟才想起丈夫「亂說」的話，連忙給李成青發了一條700多字的短訊：「是爸媽沒考慮到你的心情，說了一些氣話，讓你難過了。對不起了，兒子。」她承諾絕對不會去告他養父養母，「以後有甚麼心事可以說出來，別把它憋在心裏，讓自己難過」。

經過這次交流後，李成青開朗了許多。有一次，他突然問媽媽：「以後我生的孩子，是跟你們姓還是跟養父那邊姓？」歐陽豔娟當時就忍不住笑了。她讓兒子安心學習，「姓甚麼，等以後生了孩子再說」。

遲來的團圓 爺爺16年後釋懷

1月25日，李樹全辦了一場宴席，許多親戚朋友來了，李樹全夫婦的一些同學也來了，村幹部和家族理事會的大佬們來了，40多戶村民都來了。李樹全原計劃的25桌酒席很快坐滿了，而外面仍有親友陸續趕來，後又增加了4桌酒菜。

當天下午，李樹全夫婦帶著父母和三個兒子，來到村口的牌坊前拍「全家福」。「失散了這麼久的孩子找回來了，這對於他們家、對於我們全村，都是值得慶幸的事」，李氏家族理事會負責人李樹聳說。拍完「全家福」後，李樹全的父親李日秀在牌坊前踱著步，似乎還不想「散場」。他那張滄桑的面孔，露出了久違的笑容。

李樹全說，他很多年沒看到父親笑了。「成青失蹤的那一年，他整年沒出門，感覺精神都有些不正常了。」後來他決然回到湖南家鄉，李日秀老人不願和家人一起吃住，他在養殖場的豬欄邊另起爐灶，十多年來都是自己一個人煮飯。

「我爸一直對我媽和我老婆有怨恨，怪她們沒帶好孩子，把孩子弄丟了。」李樹全說，直到10天前李成青回家，老人才回到家裏，和家人一起坐在桌前吃飯。

16年了，李成青終於回來了，他爺爺也回來了。歷經悲歡離合，一家人終於團圓。今年68歲的李日秀平常話不多，談論孫子時則變得多話。他說，大孫子長得跟小時候很像，性格也溫和。「喊我這個爺爺，別人叫他喊他就喊，不叫就很少喊。」老人笑了笑說，「可能還不是很習慣，慢慢來吧。」