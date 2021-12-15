河北狠父8年間賣5個親生子女獲利18萬　拐賣兒童罪成獲刑10年

來自河北張家口市蔚縣的楊全山，在8年間與妻子生育5名兒女，卻將孩子以2萬至8萬元的價格售予他人，共獲利約18萬元（人民幣，下同）。

中國檢察網近日公布起訴書，經審理，河北省蔚縣人民法院判定楊全山犯拐賣兒童罪成，判囚10年；同案2名被告分別判囚1年9個月及7年。3人違法所得的將依法予以追繳。



《中國新聞網》報道，2012年至2020年期間，楊全山與其妻苑某某共生育5個孩子(2男3女)，每個孩子均被楊全山。其中長女、三女、四子、五女是楊全山通過同案被告李家麗介紹出售給他人；次子則是楊全山通過同病房的人拐賣出售。

每個孩子出售獲利後，楊全山都會向李家麗付1000元到2000元的「好處費」。期間，李家麗讓其媳婦段安妹兩次冒充被拐賣兒童的母親，後者共獲2200餘元的「好處費」。

據起訴書顯示，3月26日，涉案3人因涉嫌拐賣兒童罪被蔚縣公安局刑事拘留；4月29日，河北省蔚縣人民檢察院批准對其逮捕，4月30日蔚縣公安局執行逮捕。

河北省蔚縣人民法院審理後認為，楊全山將生育作為以非法獲利的手段，根本不考慮對方是否有撫養的目的，為了收取錢財生育後即將自己的子女出賣給他人；李家麗、段安妹以非法獲利為目的，明知楊全山出賣兒童仍向其提供幫助，其行為均已構成拐賣兒童罪。

最終，楊全山被判囚10年，罰款1.5萬元，剝奪政治權利2年；李家麗獲刑7年，罰款1萬元，剝奪政治權利1年；段安妹獲刑1年9個月，罰款5000元。3人違法所得18.5萬元將依法予以追繳。