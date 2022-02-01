微信紅包「封面」比紅包還搶手？　內地商家靠賣封面月入百萬

春節期間派利是時，許多人會特別挑選好看的利是封。但在內地越來越多人不派實體的利是，改發微信紅包，近日「微信紅包封面」意外走紅，許多商家設計創意封面，單個售價可達400元（人民幣，下同），銷量可過萬，有店家靠賣「紅包封面」可以月入百萬。



微信紅包封面通常是採取「贈送」的方式，因此有時商家推出特別設計的「紅包封面」會造成民眾瘋搶。微信更推出「紅包封面鬧鐘」的小程式，方便民眾搶各大品牌發送的微信「紅包封面」。

不過，民眾對紅包封面的喜愛也催生了商機。根據《中國基金報》報道，在每個線上購物網站可以看到，銷量首位的微信紅包封面月銷超5萬單，紅包封面的售價最高為18.8元。這也就意味著，這家店鋪光靠賣微信紅包封面便可以月入近百萬。更有商家以400元高價出售奢飾品牌及汽車品牌的紅包封面。

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此外，也有不少商家透過，「買微信表情包送紅包封面」的形式打擦邊球，由於適逢春節，用戶都會為了紅包封面而買表情包，用戶評論也都是針對紅包風面的評價。另外，更有電商平台出售「微信紅包封面許可權」給微信紅包封面創作者，讓他們能夠兜售「紅包封面」，足見微信紅包封面的商機。

微信官方：銷售微信紅包封面違法

《中國基金報》指出，微信一開始開通「微信紅包封面」開放平台，主要是針對各品牌，讓他們可以自己設計封面樣式，通過付費的方式訂製專屬的紅包封面，通過微信發放給他們的客戶。其實跟春節前後，許多品牌、店家都會免費贈送顧客有店家Logo的利是封是同樣的道理。

微信官方指出，通過審核的紅包封面，需購買下單後才能正式上線。紅包封面按個數項品牌方收費，1元一個。品牌購買多少個紅包封面，就有多少個微信用戶可以領取並使用。不過正因為限量且免費，才會造成搶購潮，因此催生「紅包封面鬧鐘」的小程式設計。

微信指出，自推出之日起，微信就明確規定，定制方不得因為微信紅包封面而以任何形式，向用戶收取任何費用。

而針對有用戶有償銷售微信紅包封面的行為，微信將對針對有違規行為的帳號做處罰。包括已通過審核的微信紅包封面將被下架，已被領取的紅包封面將無法繼續使用，尚未發放的微信紅包封面將無法繼續發放；且該帳號在一個月內將無法通過微信紅包封面開放平台定制任何紅包封面。