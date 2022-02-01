2022虎年｜一張圖看清初一到初五習俗禁忌　誤踩地雷直接窮到年底

農曆正月初一到初五是新年旺財關鍵期，尤其初一是新年頭一天，做任何事都可能影響一整年的運勢，禁忌特別多。《聯合新聞網》為讀者整理初一到初五各種習俗大小禁忌供參考，祝福大家新的一年能夠趨吉避凶、萬事如意。



初一：早餐要吃素。初一是「萬神盛會」忌殺生，吃齋積福德、積慈悲心，俗語有云：「初一早吃齋，巧贏吃一年菜」。忌吃稀飯喝湯。粥湯象徵貧窮，初一吃粥會窮整年。忌煮新飯。初一要吃年夜飯留下的米飯，象徵年年有餘。忌早上洗頭、洗澡。會把財氣洗掉。忌灑水、洗衣、倒垃圾。

2022虎年｜一張圖看清初一到初五習俗禁忌（聯合新聞網授權使用）

初一、初二是水神生日，不要洗衣、灑水，以示對水神尊重，初一倒垃圾會把福氣倒掉。忌掃地。若一定要掃得往家裡掃，代表把財氣掃進來。忌叫他人全名催人起床。會讓對方整年有被人催促做事，運勢差。忌跟還在睡覺的人拜年。會讓對方一整年都躺在病床上，身體差。忌白天睡午覺。白天睡覺給人懶散印象、影響事業運。忌動刀剪針線。代表整年口舌是非纏身、剪斷財運。忌打破東西。代表破運、破財，打破東西一定要口念「歲歲平安」吉祥話補救化解。忌打罵子女。過年要說好話、做好事，來年才能順順利利。

忌吃藥。新年頭一天吃藥，影響健康運。忌借錢。代表破壞財運，俗語說「初一借了別人的錢，一年四季靠外援；初一借給別人錢，財產外流一整年」。忌讓人從自己口袋掏東西。代表整年的錢財都會被人家掏走。忌諱出嫁女兒回娘家。嫁出去的女兒初一回娘家，會把娘家吃窮，也有「女子回頭春」彷彿婚姻不幸福之意。要「走春」。春同台語「餘」，有「儲存」之意，代表富裕豐盈；出門朝東至少走365步以上，代表一整年都好運。

【同場加映】虎年2022｜財運亨通要靠「發財金」 勿放夫妻臥室供品別用燒豬（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 38

初二：出嫁女兒回娘家。初二又稱「迎婿日」，出嫁的女兒須帶著夫婿一起回娘家拜年。忌晚上回娘家。傳統回門宴請女婿時間多為中午，女兒女婿要趕在上午11點前抵達。忌空手回門。女兒回門必須準備「伴手禮」，象徵「帶財回娘家」，數量要「成雙成對」不能是單數。忌在娘家吃晚餐。女兒回門作客須在傍晚前離去，不要留下來吃晚餐，否則「吃到底」會帶衰娘家家運。忌穿黑白衣服。傳統上多是發生不好的事才會穿的顏色，過年不討喜。忌灑水、洗衣物。初一、初二是水神生日，不要洗衣、灑水，以示對水神尊重，也避免將好運、財富洗掉。忌掃地。若一定要掃得往家裡掃，代表把財氣掃進來。

初三：忌外出拜年。大年初三俗稱「赤狗日」，易與他人發生口角紛爭，赤也有赤貧之意，外出沖犯到會招來貧窮，是故不適合外出拜年。忌吃米飯。民間以為正月初三位穀子生日，這一天祝祭祈年，禁食米飯，以免得罪米神，導致整年收穫不佳。忌晚睡。這一天傳說是老鼠的娶親日，傳統習俗會在牆角處灑一些米糧、糕餅，和老鼠分享一年的豐收，並且早早就寢，以免打擾老鼠娶妻。

【同場加映】命理師指4生肖有望喺2022年中六合彩 投注前做呢幾件事運勢更強（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 13

初四：忌出遠門。初四迎眾神，灶神回歸、清點戶口，這天最好待在家裡。忌在廚房換衣物。會觸換廚房之神灶神。忌在廚房談情。會影響夫妻、情侶間的感情。忌用針線。縫補衣物象徵補破洞，新的一年會一直「補」不停，針帶煞忌用。忌宰羊。正月初四為「羊日」，不可殺羊，當日天氣好，意味這一年養羊人家會有好收成。吃折羅。將過年期間剩菜煮成大雜燴，彰顯勤儉持家美德。迎財神。初四這天將拜完的禮品分享他人，新的一年財神會更加眷顧。接五路。原是指「五路行神」，後演變成接「五路財神」，從商者在初四晚恭迎五路財神，祈求生意興隆。綁火神。用麥梗或玉米梗綁在棍子上，點燃後從自家送到河裡，祈求家宅平安無火災。

初五：送五窮。初五是開市的好日子，黎明時由內而外燃放鞭炮，象徵把窮神從家中趕走。大掃除。過年期間不宜打掃，累積方垃圾象徵窮氣，初五要徹底清潔，送窮出門。吃餃子。象徵「捏小人嘴」，避免遭小心讒言相害，餃子外型像元寶，象徵招財進寶。忌睡午覺。初五開工日，要更加努力工作，俗稱「恨窮」，代表新的一年更勤奮、收穫更豐富。忌訪他人。初五俗稱「破五」為「送窮」日，去別人家拜訪，會將晦氣帶到別人家。

【同場加映】日媒預測2022十二星座財運排行 山羊氣勢強 都唔夠水瓶扭轉乾坤（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 20

延伸閱讀：

2022台北走春超精選！不想到熱區人擠人 這10處正好適合你

對刮刮樂特別有感覺！土城男連8次中獎 最後還中100萬

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】