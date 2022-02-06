北京冬奧︱范可新奪金獲100萬獎勵　市委書記及市長親到家裡祝賀

昨日（5日），在北京冬奧會短道速滑男女2000米混合接力決賽中，由武大靖、任子威、范可新、曲春雨和張雨婷組成的國家隊拿到了中國體育代表團在北京冬奧會的首金。

范可新是黑龍江省七台河人，奪金後可獲當地獎勵100萬人民幣。在奪金當晚，七台河市委書記、市長到范可新家中向其親屬表示祝賀。



據《黑龍江日報》報道，賽後第一時間，七台河市委書記、市人大常委會主任王文力，市委副書記、市長李兵共同前往范可新家中，看望慰問范可新的家屬，向他們表示熱烈祝賀，感謝他們為國家培養出優秀的運動員。

王文力說：「范可新是七台河的驕傲，為七台河爭了光！為龍江爭了光！為國家爭了光！」李兵則表示：「范可新為中國代表團奪得本屆冬奧會的首金，再次擦亮了七台河『冬奧冠軍之鄉』的名片，家鄉人民感到無比自豪！」

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根據當地規定，冬奧會結束後將邀請取得冬奧會前8名成績的七台河籍運動員回到家鄉，發放獎金。為激勵運動員取得最佳成績，此次冬奧會獎金獎勵標準有所提高。

根據資料，七台河市當地先後培育出楊揚、王濛、孫琳琳、范可新等10位冬奧會和世界短道速滑冠軍。