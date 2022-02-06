北京冬奧｜中國短道速滑摘首金　奧運四金得主王濛東北味解說爆紅

2月5日，2022北京冬奧會短道速滑團體2000米混合接力賽，中國險勝意大利，贏得第一面金牌。曾獲得冬奧會4枚金牌的中國著名的短道速滑運動員王濛和內地評論員黃健翔負責解說比賽。



而王濛在官方宣布比賽結果前，就先一步表示「中國隊肯定贏了」「我的眼睛就是尺！千分之一秒誰的刀尖誰先過去我都能看出來！」有趣又生動的解說在內地爆紅。網民分析她的解說兼具專業和語言感染力，王濛解說也登上多個微博熱搜。



2022北京冬奧會短道速滑團體2000米混合接力賽，最後時刻，中國隊選手武大靖被對手逼近，中國隊與義大利隊以很小的差距衝過終點，擔任解說嘉賓的奧運4金短道速滑選手王濛跳起來激動地說「“贏了！我的眼睛就是尺！」成為今年北京冬奧的首個網絡金句。

網民笑稱，王濛解說「全程跳著，好激動」而與她對比的是在她旁邊的 54 歲的專業解說員黃健翔，相對冷靜，但兩人之間的搭配和吐槽也讓網民直呼有趣。例如，當黃健翔講錯選手名字時，王濛就幽默表示「他改名了嗎?」黃健翔提到看回放時，王濛說「你是不是不相信我的眼睛」，網民笑說看兩人說話好像在看相聲表演。

網民指出，出生於中國黑龍江七台河市的王濛獨特的東北口音也很有趣、此外她的語言和情緒帶有強大的感染力。不過也有網民指出，身為專業短道速滑選手的她也有專業的預判立，「在倒數第四圈她就能看出勝局已定，最後一棒前就斷言首金已經誕生。」

王濛曾經拿過三面奧運金牌，是短道速滑運動員。（羊城晚報）

王濛曾參加過兩屆冬季奧運會，拿下四面金牌。2006 年都靈冬奧會，首次參賽的王濛奪得一金一銀一銅，破了女子短道速滑 500 米紀錄。2010年的溫哥華冬奧會，她在 500 米預賽和半決賽兩度刷新奧運紀錄，並在決賽實現了女子短道速滑 500 米金牌的蟬聯，幫助中國隊實現該項目的冬奧三連冠。此後她又在重感冒的情況下奪得女子 1000 米和 3000 米接力的冠軍，成為中國短道歷史上首個三冠王。

2014年俄羅斯索契冬奧會她在距離冬奧會開幕只有 22 天的時候，和隊友意外發生碰撞，造成右腳內外踝骨骨折，就此告別了賽場。

退役後，王濛在 2018 年平昌冬奧會後接過恩師李琰的教鞭，當過速度滑冰和短道速滑國家隊的教練組組長，在她的帶領下，中國短道速滑隊創造了 5 年內的最佳成績，而男子速度滑冰也收穫了參加世界盃 10 年來金牌零的突破，北京冬奧週期她並未擔任教練，而是以解說嘉賓再次在內地爆紅。