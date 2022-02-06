東北春節家家戶戶「張燈結彩」網民讚科幻　當地人：俗氣的家鄉味

日前，「東北小區裡家家戶戶掛彩燈」的短片在內地社交平台廣泛流傳，據了解，東北流行春節在家裡掛上顏色不一的燈飾，家家戶戶燈牌閃爍、窗後都透著各色亮光，網民指出，從外面望去，場景格外的科幻，有「數碼龐克」風格（cyberpunk）。



許多南方人表示新奇，但亦有不少東北人大感意外稱「以為全國都是這樣過年的。」哈爾濱彩燈商家觀察指出，南方商家會在店鋪裡放彩燈。但過年時在家裡放彩燈似乎是東北三省特有的習俗。



《九派新聞》2月4日採訪大連市民小劉，他透露掛彩燈是當地的傳統習俗、「過年必須掛，從快過年那會兒掛到正月十五，燈一直開著。」



不同於其他地區網民對於東北彩燈的「驚喜」，當地人小劉認為「 從外邊看挺喜慶的，是過年的感覺，但我覺得家裡邊掛那個有些瘆人。你想想，半夜上個廁所，泛著紅光，有時候刮大風，窗戶滋拉滋拉地響，和小時候看的殭屍片多像。」

哈爾濱市民王小姐也認為彩燈很俗氣，她提到，小時候住平房好像沒有掛彩燈的習慣，「直到家家戶戶住樓房，基本都會有彩燈掛著了。」

以前，王小姐不知道這是東北地方特有的習俗，「 我一直以為全國都這樣，長大出來後發現只有家裡過年是實實在在地『張燈結彩』。南方同學看到小區裡的彩燈圖，除了驚訝就是感嘆，我才意識到這是東北特色。」不過雖然嫌棄，但王小姐也認為是獨特的家鄉味，「想家的時候還是覺得挺溫暖的。」

彩燈成東北地方特色

據了解，東北的流行歌曲《漠河舞廳》裡敘述的愛情故事萌芽於1980年代充滿彩燈的舞廳；12 月哈爾濱的彩色冰雕吸引許多遊客，而吉林省長春市歌手董寶石的《野狼 disco》爆紅，歌詞裡也有提到「閃耀的燈球」。

在哈爾濱做彩燈生意的程女士透露，她一般在浙江台州進貨，過了 11 月，燈飾行就開始忙起來，元旦之後買燈的人多了起來。程女士提到，「東北的這個板塊，就是我們燈飾行的驕傲。」她認為在東北「過年掛節日彩燈就跟春節貼春聯似的，是一種習慣。」

程女士說明，南方城市裡，好些商場、超市在春節也要訂燈牌來熱鬧熱鬧，「整點喜慶的氣氛。」 但老百姓往家裡放彩燈這個習慣，好像就東三省（黑龍江省、吉林省、遼寧省），「別的地方我不清楚。家裡一般都放的串燈、紅燈籠，沒人放燈牌。」

程女士認為，彩燈對於東北老百姓而言代表了人們期待團圓、嚮往溫暖的那種心情。「東北冬天都是一片蕭瑟，有些地方到晚上七八點都沒什麼人和車了，加上點彩燈，不那麼單調，有溫暖的感覺。道路兩旁光有路燈還是特別蕭瑟，樹葉都落光了只有樹干，所以馬路兩邊樹上也都是彩燈。」

程女士的觀察，掛彩燈的民俗風情不變，但內容會有一些更新。「現在都說正能量、中國夢，家風家訓也比較受歡迎。」她也說，「以前大家買身體健康、萬事如意、心想事成的多，現在都喜歡財源廣進、年年有餘、一夜暴富的燈飾圖畫。」