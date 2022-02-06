3個月兩中過億頭獎！台灣這地被封幸運之鎮　彩券公司以為被詐騙

財神再降臨！繼去年10月5.96億元威力頭彩獎落雲林斗南鎮，一人獨得之後，短短約只3個多月，昨天大樂透1.86億頭彩，再由斗南鎮開出，今天一早彩券行開店馬上張貼紅紙，大放鞭炮，喜氣洋洋，不到4個月同一地方相隔不到1公里，開出兩個頭彩億萬富翁，恐怕也是國內絕無僅有，的確是「幸運之鎮」。
大年初四大樂透開獎，位於斗南延平路二段187號「好彩頭」彩券行老闆王桂蘭今天開心地說，昨晚接到台彩公司通知還以為是詐騙電話，確認「係金ㄟ」，讓她高興到都睡不著。
台灣斗南鎮成了財神眷顧的地方，幾個月內兩次開出過億獎金。
今年開春幸運的彩券行果然是「好彩頭」，已開業20多年，店老板說，先前也曾開出今彩539頭獎，沒想到昨天獎開2度，開出大樂透頭彩，實在太幸運，全家都好開心。
王桂蘭說，因彩券行位在台1線省道旁，除了在地人也有不少過路客人會來買，尤其初一及昨天初四迎財神這幾天買彩券的人更多，沒有印象幸運得主是誰，希望能來電分享喜悅。
這家位在斗南鎮台1線旁靠近寒林寺的好彩頭彩券行，昨天開出1.86億大樂透，和去年10月21日開出5.96億元威力頭彩的斗南鎮中山路火車站附近的公益彩券行，相距不到1公里，只短短約3個多月就讓斗南鎮多出了兩名億萬富翁，而且都是1人獨得，可能創下台灣彩券史僅有紀錄，令人稱羨。
「斗南是幸運之鎮！」「感謝財神來『斗內』」網友得知斗南再度開出頭彩，也沾滿喜氣紛紛留言，尤其有人認為斗南和「斗內（Donate捐獻、贊助之意）」發音接近，神財才會特別眷顧斗南，把金銀財寶一再「斗內」給斗南。
相關圖輯：台好心店東垃圾桶找到百萬中獎彩票後尋人 失主初收電話以為詐騙（點圖了解詳細經過及瀏覽相關照片）▼▼▼
+10
【延伸閱讀】上帝選中的日本大叔 失業時中6億頭獎3年花光 憑神級運氣再翻身（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+33
六合彩貼士？台龍蝦「揸筆」寫出2個數字 網民呼神奇話要買彩票新西蘭男1周中2次樂透 免費彩券中百萬頭獎 強忍狂喜回公司上班加拿大老翁玩樂透贏4.7億竟不去領獎 背後原因是……澳男玩「樂透」錯手買2張同號彩票 瓜分頭獎三分之二彩金袋2.5億日本「為食王」日食數十道菜變窮人 奇蹟中2億彩票後劇情神展開日本大叔堅持每年去杜拜買彩票 上天眷顧終中獎 但中咗唔用得？美漢每周買彩票與老友約定中獎即平分 28年後中1.7億兌現承諾越南養豬男中3千萬彩票 每日數百村民上門討錢 嚇到不敢返家
長榮海運年終獎金發放 有員工收40個月糧：沒看過一次入這麼多錢曾是彩券最年輕得主 英國辣妹自揭17歲中大獎後「人生變得悲慘」男子投資比特幣與股票 35歲成富翁 抱怨：致富後人生變得無趣台好心店東垃圾桶找到百萬中獎彩票後尋人 失主初收電話以為詐騙股票投資｜「高位入低位放」宿命難破？想有斬獲先要放下這心態！
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】