3個月兩中過億頭獎！台灣這地被封幸運之鎮　彩券公司以為被詐騙

財神再降臨！繼去年10月5.96億元威力頭彩獎落雲林斗南鎮，一人獨得之後，短短約只3個多月，昨天大樂透1.86億頭彩，再由斗南鎮開出，今天一早彩券行開店馬上張貼紅紙，大放鞭炮，喜氣洋洋，不到4個月同一地方相隔不到1公里，開出兩個頭彩億萬富翁，恐怕也是國內絕無僅有，的確是「幸運之鎮」。



大年初四大樂透開獎，位於斗南延平路二段187號「好彩頭」彩券行老闆王桂蘭今天開心地說，昨晚接到台彩公司通知還以為是詐騙電話，確認「係金ㄟ」，讓她高興到都睡不著。

台灣斗南鎮成了財神眷顧的地方，幾個月內兩次開出過億獎金。

今年開春幸運的彩券行果然是「好彩頭」，已開業20多年，店老板說，先前也曾開出今彩539頭獎，沒想到昨天獎開2度，開出大樂透頭彩，實在太幸運，全家都好開心。

王桂蘭說，因彩券行位在台1線省道旁，除了在地人也有不少過路客人會來買，尤其初一及昨天初四迎財神這幾天買彩券的人更多，沒有印象幸運得主是誰，希望能來電分享喜悅。

這家位在斗南鎮台1線旁靠近寒林寺的好彩頭彩券行，昨天開出1.86億大樂透，和去年10月21日開出5.96億元威力頭彩的斗南鎮中山路火車站附近的公益彩券行，相距不到1公里，只短短約3個多月就讓斗南鎮多出了兩名億萬富翁，而且都是1人獨得，可能創下台灣彩券史僅有紀錄，令人稱羨。

「斗南是幸運之鎮！」「感謝財神來『斗內』」網友得知斗南再度開出頭彩，也沾滿喜氣紛紛留言，尤其有人認為斗南和「斗內（Donate捐獻、贊助之意）」發音接近，神財才會特別眷顧斗南，把金銀財寶一再「斗內」給斗南。

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