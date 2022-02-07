江蘇徐州相親大會百人長龍包圍五女　市民政局：適婚男女比例失衡

國內一直處於男多女少的狀態，不少地方更出現適婚男女比例失衡現象。

2月5日，江蘇徐州邳城河有相親大會上出現奇觀，多達百名男士排起長長人龍，但現場只有5名女士參加相親。

邳州市民政局稱，當地有適婚男女比例失衡現象，且不少年輕女性婚戀觀有變，令許多男士在結婚方面存在障礙。



《極目新聞》報道，徐州邳州當地紅娘江女士稱，2月5日在邳州市邳城河大橋有一場相親大會，當日只有5名女士參加相親，男士目測約有百人。

她介紹，目前當地適齡結婚男女中，存在男多女少現象。在她們婚介所登記的人員中，男士有一百多人，女士只有二十多人，婚戀市場上女性佔據優勢地位，女選男的情況較為普遍，「如今許多年輕人都在外打工或者做生意，過年才有時間回來相親，類似的相親大會在春節期間會舉辦得多一些，有時選在網紅橋，有時選在公園」。

她透露，當地女士的眼光愈來愈高，對男方的基本要求是有車有房，再看工作是否穩定，彩禮起步價16萬元，最多可達3、40萬，並要求有金頸鏈、金戒指、金手鐲「三金」，「男孩家裏兄弟姐妹太多的不好找。如果男孩長得好，且家裏經濟條件比較好，找對象就容易一些」。

邳州市民政局工作人員稱，當地確實存在適婚男女比例失衡現象，同時隨着時代發展，不少年輕人的婚戀觀也有改變，尤其是受過高等教育的女性會選擇外出工作，也不會急於結婚。