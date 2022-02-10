港識深事｜疫下「方便」成消費密碼　預製年菜銷售大增345%

新冠肺炎疫情下，經已度過三個春節，消費持續增長。在與香港一河之隔的深圳，方便、悅己、健康，成為虎年深圳年貨消費三大亮點。當中，方便又快捷的預製菜成為年輕人聚集的深圳熱愛的年貨之一，盒馬深圳區域年貨消費數據顯示，深圳預製年菜銷售同比增長達逾300%。



從2021年12月27日起，盒馬便啟動年菜季，從當日到初四（4日），盒馬預製年菜整體同比增幅高達345%。據悉，預製菜即是針對家宴大菜制菜程序繁雜特點，運用現代標準化流水作業，對菜品原料進行前期準備工作，簡化製作步驟，經過衞生、科學包裝，再通過加熱或蒸炒等方式，就能直接食用的便捷菜品。這意味着，通過預製菜，30分鐘便能張羅一枱年夜飯。

同樣，叮咚買菜近期銷售數據亦顯示，與春節相關的年夜飯食材及預製菜品類銷量，春節期間同比增幅達300%。而另一方面，火鍋銷售亦大漲，當中胡椒豬肚雞、椰子雞、雲南菌菇雞三種口味的鍋底成為華南用戶的首選。

除了方便外，據盒馬深圳區域運營總監張玲玲表示，健康也是深圳消費者的關注焦點。盒馬年貨數據顯示，深圳有機菜消費，較去年增長了28%，而作為春節標配水果，進口車厘子仍是盒區房用戶過年的硬通貨，整體增長達約180%。

最後，年宵花成為盒區房用戶提升新年氛圍的新型年貨，銷售較去年春節前後增長達282%，當中蝴蝶蘭1月銷售同比大漲24倍。而除蝴蝶蘭外，水仙、金桔等盆栽，以及百合，澳梅，鬱金香等也位於年宵花銷售前列。