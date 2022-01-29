港識深事｜深圳出台二手樓指導價一周年　全年成交量創近15年最低

深圳市在去年2月8日率先在全國推行二手樓指導價，政府為全市共3595個住宅屋苑出台詳細的價格指導標准，是迄今為止推出最嚴厲的調控政策。

深圳市住建局最新數據顯示，一年時間即將過去，新政策令去年全年僅得40699套二手樓成交，數量創下自2007年以來近15年的最低。



內地傳媒報道，事實上新政策帶來的實際影響明顯超過市場預期，單是去年上半年，深圳二手樓過戶就環比下降45%、同比下降35%，過戶量為近三年來新低。同時，新政府亦引起寧波、成都、西安、東莞、廣州等城市跟進。全國至今已有15個城市出台二手房指導價機制，除了有深圳、上海、廣州、北京等一線城市外，還有東莞、成都、西安、寧波、三亞、紹興、等二三線城市。

新政策直接導致這些城市的二手樓成交量全線下跌，當中以深圳跌幅最大，全年僅得40699套二手樓成交，同比下降57.3%。房產中介刁勇（化名）表示，以成交量較旺盛的龍崗大運新城為例，其從2020年的483套成交量大減至2021年的106套。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉受訪時則稱，從目前呈現的結果來看，深圳二手樓市場已得到很好的控制，二手樓指導價是調整的主要原因，背後同時還有三個因素，分別是控制加杠杆、引導市場預期、穩定二手樓價不再與新房形成倒掛。他更稱，二手樓指導價是深圳近幾年調控最成功的一次，是長效機制的重要表現。