企業監控員工上網情況成本價僅1萬　合法監測還是侵犯個人私隱？

近日，有網民反映公司有監控系統能提前獲知員工欲跳槽，一款號稱能監控員工跳槽傾向的「員工行為感知」系統隨即引起關注，不少網民質疑是侵犯員工的個人私隱。

有律師稱，部分企業使用先進、技術化的管理程序及方式，實行正當的管理行為，無可厚非，但隨着科技的發展、信息技術運用的延伸，很容易出現涉及侵犯勞動者私隱的情形。



《時代周報》報道，某家上市公司員工稱，該公司使用了員工行為感知系統，「我是從公司公告中知道這事兒的，平時我們在公司，手機、電腦在連着WiFi的情況下，聊天都不敢討論不利於公司的內容，擔心被系統監控到」。

深圳一家主營上網行為管理的公司，其相關產品涉及行為感知系統。該公司銷售經理介紹，該系統已推出了7、8年， 無論是網站、貼吧、QQ聊天記錄，只要員工經公司電腦上網，系統都可以提取出關鍵詞，做一個分析報表，「像一些互聯網大廠都有自己獨立的一套系統，一般運用於公司內網」。

根據該經理提供的《上網行為管理產品產品介紹書》顯示，上網行為管理涉及網頁、文件、郵件和聊天記錄。其中，網頁記錄管理是指全面記錄內網用戶向公網 BBS、論壇、博客、空間等發表的帖子內容及附件；聊天記錄管理則支持對即時通訊協議如 QQ、飛信、旺旺等進行阻止登錄，並對文字聊天、語音聊天及文件傳輸進行過濾與聊天內容記錄。

除了提供離職傾向分析服務外，該系統還會分析員工的工作效率，主要內容包括針對員工在工作時段的瀏覽內容、訪問應用的特徵進行時長統計，根據預定義的規則判定員工的工作狀態；針對工作效率低下的員工，可詳細查看具體上網的網站和應用，以及時長，判定消極怠工有據可查。

前述的銷售經理稱，監控系統容易安裝，只需要在主機房的路由器旁外接一個硬件，就可以管控到全公司的電腦。若企業人數在50人以下，成本價僅1萬元（人民幣，下同）， 後續每年收取1000多元的維護費用。

管理者可通過後台查看員工的上網記錄，分析不同員工訪問怠工應用的時長、涉及的洩密文件等情況。（紅星新聞）

律師：極易侵犯勞動者私隱

前述銷售經理表示，上網行為審計有國家相關文件支持，是對上網行為的預警，不會有相關法律風險。惟有內地律師稱，收集員工上網行為數據是否侵犯私隱並不能一概而論，要按具體情況分析。

律師指出，若公司惡意抓取員工信息，監控員工工作時間外的網絡使用情況，公司就涉嫌侵犯員工的隱私權。因此，企業使用員工行為感知系統時，應該內部事先告知、徵得勞動者同意，並且只進行與提升工作效率相關的監管，對涉及勞動者個人私隱的信息、記錄不做監管。