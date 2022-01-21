B站現大量公共場所監控片段　背後黑色產業：利用審核漏洞招生意

內地彈幕影片分享網站嗶哩嗶哩（bilibili，俗稱「B站」）被揭出現大量公共場所監控片段，且多以學校、醫院和酒店為主，網站已組織排查、下架相關內容並封禁相關帳號。事件引起輿論關注黑色產業下個人私隱失守問題，紅星新聞近日調查報道指，不法之徒會利用短片平台的審核漏洞，將非法所得的影片進行網絡傳播，以尋找客戶並牟利。



據早前報道，網民爆料指在B站上看到疑似專門破解學校、醫院等公共場所閉路電視監控片段並上傳的賬號，評論十分不堪。網傳截圖顯示，涉事片段包括多段教師講課、醫院護士台以及酒店前台的監控畫面。該網民稱，該條黑色產業或許已經形成，做這種賬號大概率是為了拉人進付費群，且不僅是公共閉路電視可能被破解洩露，家庭的閉路電視也會有被破解的風險。

B站對此發布處理公告，稱已第一時間組織排查，下架了相關內容。據指，網站封禁了上傳相關內容的賬號，並將賬號信息報備給了主管部門，後續調查正在進行中；又警告此類行為渉嫌嚴重侵犯個人隱私，屬於違法行為，一經發現將依法嚴肅處理，請發現此類內容的用戶立即聯繫在線客服。

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據紅星新聞調查報道，上述網民所指的黑色產業，主要表現為不法之徒通過技術手段盜取裝有聯網監控設備的用戶片段，或利用針孔攝像頭等設備，在日常生活中偷拍他人，然後利用短片平台的審核漏洞將非法所得的片段作網絡傳播，以此尋找目標客戶並牟利。

報道指，不法之徒會使用軟件掃描IP段內的攝像頭，破解其登錄口令並侵入控制。國家互聯網應急中心高級工程師張家琦曾指出，現在很多的攝像頭採用的是初始默認的用戶名和密碼，故不法之徒一旦獲取攝像頭ID，便可以看到大量實時畫面。一間信息化公司的技術負責人則表示，解決問題的方法不是更新設備，而是增加網絡安全設備，同時將原有整個系統進行安全升級；又指用戶需提高安全意識，尤其提高設備廠家中心機房的防護等級。

黑產「錢途」方面，據曾因出售針孔攝像頭被警方抓捕的賣家透露，利用被入侵的攝像頭在賭博平台進行監控直播，一晚就可賺取一萬至幾萬元人民幣不等；也可以將影片資源售予他人。而一些掌握資源的人會在網上建立相關的資源群組，並發布偷拍片段作宣傳。部份不法之徒還會將非法片段上傳到各大網站平台，從而吸引更多人加入資源群組，他指，上傳會受平台審核制度影響，但也總有「疏漏」。

對此，一名在B站up主表示，影片內容的審核流程通常是機器用相關算法審查違規內容，如有違規，人工再進行審核，算是業界的默認操作方法，「但像B站這類的頭部平台視頻太多了，就算人工審核估計也是8倍速」。一名B站工作人員則介紹，網站影片是全人工審核，雖力求100%正確，惟因審核量大、需要考慮因素較多，也不能排除萬一，故網站也建立了舉報和回查機制，即使稿件過審，核實到問題同樣會被處理。

而另一個熱門平台西瓜視頻則採取統一的審核標準，網站表示，出現問題申訴後，才會由人工審核，又指其本身審核有誤的機率很小。