元宵節｜吉林四海湖現「冰湯圓」奇觀　遊客打卡激讚：太應景了！

今日是元宵佳節，不少人都會吃湯圓應景。近日，吉林省洮南市四海湖國家濕地公園，就出現了「湯圓湖」的自然奇觀，吸引眾多遊客拍照打卡。



四海湖國家濕地公園地處科爾沁沙地東部邊緣，集森林、沼澤、水域等自然景觀於一體。在冰封的湖面下，成千上萬顆冰團密密麻麻鋪滿近3000米岸邊。「冰湯圓」凝結在四海湖中，巧奪天工，連當地人都前所未見，奇觀具體形成原因有待專家研判。

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雖然未知成因，但科學科普博主微博＠中國氣象愛好者，就講述了出現冰湯圓是多重因素作用的產物，包括東北前期偏暖，湖水並不冰冷，直至近日氣溫開始急劇下降、北風呼嘯時，湖水拍岸後碎裂的小水滴在空中「速凍」成細小的冰塊，掉入湖中，浮在湖面。

在愈來愈冷、因劇烈翻滾而未結冰但已過冷的湖水中，小冰塊開始一層一層「上釉」，猶如冰雹一樣愈凍愈大；在不斷翻湧的波浪「搓動」下變得滾圓；隨着氣溫愈來愈低，湖面最終結冰，將「冰湯圓」封印在湖水中。