元宵節賞花燈　藏身民間的傳統燈籠有哪些？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-02-26 20:30

今日（26日）是農曆正月十五元宵節，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情而停辦的「2021台灣燈會」，其參展的燈藝作品未因此而熄燈。台觀光局日前宣布將以「台灣燈會全台祈福」的形式，讓主燈、副燈於全台遍地開花。 燈籠，在古代是人們日常生活中的重要照明器具，但隨着時代的演變、科技的進步，如今一般大眾大概只有在元宵燈會期間，才會頻繁接觸到花燈、宮燈等各式各樣的燈籠。但傳統燈籠不只有這些，燈籠的樣式繁多超出想象，在不同的節慶場合也有不同的意義。

受到疫情影響，不僅過年冷清，燈會也多取消。（新華社）

傳統中式燈籠分類

在過去，燈籠無所不在。根據學者研究，大約秦漢時期中國人才有燈，而紙燈籠大約是東漢時有造紙技術後才有的，從此便有豐富、多樣的燈籠誕生。依製作材料、骨架、外型的不同，傳統中式燈籠可以分為以下幾種：第一種是竹篾燈，台灣稱「泉州式燈籠」。主要以質地堅韌、有彈性的桂竹及麻籬為主要製作材料，有桶型、圓型、橄欖型三種。其燈籠骨架為細竹篾交織編成燈胎，因在骨架外以紙糊裱，也稱做紙燈籠。

第二種是傘燈，台灣將其稱為「福州式燈籠」（又稱廈門式）。特色是可撐開收放，早期骨架會糊上紗布，現多改成布。第三種是花燈，由於燈籠都要懸掛高處不能太重，但花燈因着重在娛人娛樂，外型限制就沒有一般燈籠多，創作空間更大。第四種是宮燈，以絲綢為主要材質，搭配木頭、金屬等各種材質，有四角、六角和八角宮燈。現代則有壓克力、玻璃噴沙製作。第五種是塑料燈，用塑料組合而成，在廟宇能普遍看到，因材質耐用多懸掛戶外。除此之外還有水燈與天燈。

不同場合的燈籠寓意

燈籠除了有照明、美觀作用外，還有許多象徵意義，可依照婚喪喜慶場合區分。比如有着傳統中式宮廷建築外型的宮燈，就代表喜慶，適合拿來做新娘燈。新娘燈在傳統閩南婚俗，由新娘的兄弟提着此燈前往新郎家，將其放在新娘房內。由於「燈」的閩南語發音同「丁」，而點燈閩南語音似「添丁」，代表着早日添丁的意思。

新娘燈又稱龍鳳繡花燈，傳統新娘燈多用絹帛製作。（翔泰寺廟用品公司）

除了新娘燈外，還有女婿燈。在新郎前往迎娶新娘時，會以寫着新郎姓氏的傘燈做為前導，上頭還會寫着男方堂號、「兩姓合婚、百子千孫、世代興隆」等字樣。迎娶後，便將此燈懸掛於男方家中的祖祠或廳堂。

喪禮方面也有專用的燈籠，俗稱五代燈。早期，當某戶人家在辦喪事時，便會在門口懸掛白底藍字的燈籠，上頭書寫往生者的姓式，側面則寫「五代大父」、「四代大母」（依幾代同堂而定）。如是享壽（60歲至89歲）、耆壽（90歲至99歲）者，則用粉紅或大紅色的燈籠，再用金字書寫。除了五代燈外，還有女兒燈。因傳統視出嫁的女兒回孃家掃墓為大忌，清明節時女兒便會請孃家兄弟買一對燈籠掛在父母的墳上，以表孝心。

早年，若有長輩過生日，也會獻上一對燈籠祝賀，並寫着「福如東海、壽比南山」等祝福語。如果家族內興建的祠堂放上中梁（傳統民宅的正樑）時，會選用黃底燈籠，用紅字寫「上樑大吉」。落成後，便會掛上寫「閤家平安」的燈籠。新人結婚時，女方孃家也會來新房掛燈籠。這類與蓋房、新居有關的燈籠，稱做上樑燈。可惜上述提到、與民間婚喪喜慶相關的燈籠，在現代社會風俗改變下，今日已不多見。

宮廟與神明遶境的燈籠

在民俗慶典方面，除了元宵節外，宮廟，以及神明誕辰舉行相關活動，便能看到各種燈籠。比方一般宮廟都會訂做一對寫有宮廟名稱的大型燈籠，懸掛廟前，上頭除了廟名外，還寫有「風調雨順、國泰民安」等字樣。除此之外廟宇內外也會懸掛各式燈籠。

到宮廟，只要抬頭一望便能看到各式燈籠。（Facebook@北港森興燈籠店）

在神明祭祀活動時，廟方都會贈送給輪值的爐主（主導神明祭祀事宜的負責人）、副爐主、頭家（祭典的募款、籌備人）一對燈籠。黃底紅字寫爐主的職稱、姓名、歲次與閤家平安，除表示感謝外也代表神明的庇佑，並於三元節（元宵、中元與下元節）替換。

神明遶境上因有太多娛樂表演，民眾在觀賞之餘，也容易忽略具有增添氣氛、保佑平安之意的燈籠。（多維新聞╱袁愷勛）

另外，媽祖等神明生日時舉行的繞境活動，光是進香燈就有各式種類，比如神轎上掛着的轎燈，亦是進香燈的一種，有制煞的作用。繞境隊伍的開路鼓燈、哨角隊燈、旗幟隊燈、神轎班燈、執事燈等，也都屬進香燈的範圍。

由此可知，除了元宵燈會上看到的花燈外，宮廟、神明遶境也有各式燈籠，但可能民眾專注在廟宇裏的祭祀活動，或是遶境隊伍上熱鬧的舞龍舞獅，而忽略了燈籠的存在。燈籠，本是過去各式場合裏增添氣氛，不可或缺的物品，在欣賞結合現代科技製作而成的花燈，不妨回過頭欣賞樸實的傳統燈籠。