同事偷看糧單　盒馬鮮生員工被指「洩密」遭炒魷

阿里巴巴旗下生鮮食品零售平台「盒馬鮮生」一名鄭姓員工工資單被同事偷看，結果公司以「洩漏工資」為由，將鄭男開除，引發爭議。



據《澎湃新聞》報道，2月10日，山東濟南盒馬鮮生濟南印象城店員員工小鄭，在公司發薪日那天，查詢個人工資單時，被同事偷瞄。2月12日，小鄭被公司告知要開除他，理由是洩露機密，導致部門有兩位同事因此想離職。

小鄭所在盒馬門店相關工作人員回應，員工工資資料屬於公司機密，在入職培訓時、員工手冊等都已明確提及。經調查核實，小鄭在職期間違反公司規定，屬於一類違規。

小鄭表示，其去年11月畢業後到女朋友所在位於山東濟南的盒馬鮮生濟南印象城店任職，負責該門店水產海鮮部門的銷售、收銀等相關工作，試用期到今（2022）年的2月25日，但2月12日他就被開除了。

小鄭說，自己在盒馬鮮生除做本職工作外，還會做其他工作，比如殺魚。春節期間他也一直在上班，所以這個月的績效工資和綜合工資會比其他同事高。被開除時，領導告訴他，其中一位想離職同事還曾發語音訊息向小鄭承認「偷看了一眼」他的工資。小鄭與前同事的聊天記錄顯示，確實有一名同事曾傳訊息對小鄭表示「偷看了你一眼」。

他提到，雖然對公司的處罰結果迷惑不解，「但是迫於領導壓力，我還是簽了處罰書，隨後離開公司」，而他已向濟南市歷城區勞動部門反映情況，決定申請勞動仲裁以維護自己的合法權益。

小鄭認為，他的工資情況是同事「偷瞄」到的，並不適用於公司「一類違規」的情況。據了解，盒馬鮮生指的「一類違規」規定的是以謀利、破壞公司經營等不當目的，獲取、使用、洩露、傳播、出售任何敏感數據或試圖從事前述行為的，無論是否達成或是否有後果發生，則作出辭退，並可並處永不錄用的處理。

小鄭目前已提出了四點訴求，一是撤銷處罰；二是公司道歉；三是根據其在該企業工作的時間，進行經濟補償；四是對其個人名譽和心理精神方面賠償2到3萬元人民幣。

律師：若工資單是被偷窺外洩 員工無過錯

報道引述陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善說法指，員工工資並非必須保密事項，不過如果企業在員工手冊或者與員工簽訂的保密協議，約定了員工工資屬於商業機密，則可認定為員工工資屬商業機密，員工不得對外洩露。

但趙良善也表示，員工洩露工資，指的是員工「故意為之」。這次事件中，當事人小鄭的工資單被同事偷窺造成洩露，員工小鄭不存在過錯，因此，盒馬鮮生不得以此為由開除小鄭。

趙良善說，盒馬鮮生開除小鄭的做法不合法，屬於違法行為，可先向盒馬鮮生所屬地的勞動監察部門反映，由勞動監察部門調處；亦可向盒馬鮮生所屬地的勞動爭議仲裁委員會提起勞動仲裁，由勞動爭議仲裁委員會公正裁判。如對仲裁裁決不服，可向盒馬鮮生所屬地的法院提起訴訟，以維護其合法權益。