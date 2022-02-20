大材小用？史丹福畢業生應聘杭州高中老師惹議　當事人否定不匹配

內地名校碩士甚至博士畢業生到中學當老師的現象備受關注，近日，美國史丹福大學畢業生應聘浙江杭州高中老師的消息再一次衝上熱搜，引發熱議，有網民甚至認為這是「大材小用」。對此，《瀟湘晨報》採訪了當事人，冀了解其棄高薪奔向教職的原因，當中事主並不認為名校、高學歷畢業，和進入中學任教有什麼「不匹配」之處，還指以後或會有越來越多的人走上同樣的路。



近日，杭州市教育局所屬杭州高級中學等公開招聘擬聘用人員公示，在186人名單中，多達162名碩士，4名博士。畢業院校方面，除有復旦大學、浙江大學、南京大學、香港大學、香港中文大學等，還不乏畢業於史丹福大學、美國哥倫比亞大學、法國巴黎第六大學、新加坡國立大學等國際名校。據杭州高級中學錢塘學校一位老師稱，博士當高中老師的情況越來越普遍，他們學校就有來自北京大學的優秀化學老師。

近日，杭州市教育局所屬杭州高級中學等公開招聘擬聘用人員公示。（杭州市教育局）

不少網民認為，名校博士當中學老師是「大材小用」，認為那麼多優勢的人去爭一個老師的編制有點說不過去，甚至為現今的孩子有如此師資表示羨慕，「我們這縣高中招聘教師學歷都是研究生」。不過，也有人認為這對學生並沒什麼壞處，用不着那麼在意，「最好那批人用來培養下一代，有啥問題」。

來自寧波、去年夏天從史丹福大學中文專業碩士畢業的陸羽琴是其中一名準教師，目前擬聘於杭州第二中學。本科就讀於復旦大學中文系的她介紹，自己在國內接受傳統中文系教育，而國外也有漢學研究，故她想從另一個視角到西方看看，從外部視角重新審視和切入熟悉的本國文學。

陸羽琴己大學階段就有了當老師的意願。（瀟湘晨報）

她又表示，自己大學階段就有了當老師的意願，雖然期間她嘗試了不同工作，如到出版社實習，但她認為，比起引進一本書出版，能教人如何進入一本書，培養出讀者的文學品味，會更有成就感。而對比大學和中學教師的差別，她認為，大學老師的學術圈子較小，授課更多是面向小部分學生，而高中相對更通識，能面對更多學生。

得知陸羽琴畢業於史丹福，班上同學皆表現出驚訝，不過在她看來，名校、高學歷畢業，和進入中學任教沒什麼「不匹配」之處，就她個人而言，比起寫論文她更喜歡和人交流，在互動中生成想法。