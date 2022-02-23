上海4歲童空腹吃6塊柿餅生巨大胃結石　每日喝可樂助軟化取出

近日，上海一名4歲女童空腹連吃6塊柿餅，引發巨大胃結石，進行胃鏡手術也無法取出異物。在醫生的指導下，女童每天喝可樂以軟化胃結石，最終醫護團隊沒有開刀，通過保守治療順利取出女童胃內的異物。



《澎湃新聞》報道指，女童在2月13日晚上跳舞回家後飢餓難耐，一口氣空腹連吃了6塊柿餅。在15日凌晨，女童因腹痛及嘔血前往復旦大學附屬兒科醫院就診。醫護人員為女童進行胃鏡檢查，發現胃內較多糜爛、出血，有潰瘍的情況。

更令人吃驚的是，醫護人員發現女童胃內還有巨大的黑色團塊狀異物，醫護人員多次以胃鏡嘗試用異物網籃套住異物，均因異物過大過硬而無法從食道取出。醫護人員推斷女童是過量食用柿餅引起巨大胃結石，估計胃結石有鵝蛋大小。由於胃結石不斷摩擦、刺激胃酸分泌，引起胃腸道出血、糜爛、潰瘍，更隨時會引起腸梗阻。

診療團隊根據臨床經驗，建議讓女童每天多喝可樂來軟化胃結石。至18日，醫護人員發現女童的胃結石變小，且有所軟化。治療團隊先用異物網套器把胃結石切分成兩塊，再用異物網籃分次取出，成功避免了直接開刀的治療方法。

醫院解釋，胃結石在可樂的浸潤下，由於二氧化碳氣體的釋放，表面被大量的氣泡所包圍、衝擊，從而一定限度地衝開胃結石表面鬆散之處；另外可樂中的磷酸能在分子狀態下攻擊和破壞胃結石核與核之間的連接點，這樣就使得結石無法凝聚成塊狀，從而胃結石變得越來越小。

該醫院消化科主任黃瑛解釋，柿子或柿餅中含有大量的鞣酸（也叫單寧酸），遇到酸性物質尤其是胃酸時，在胃消化酶的作用下，鞣酸會使食物中蛋白變性將食物及殘渣結合成團。在胃內的時間越長，團塊形成越結實，引起的相關症狀稱為「柿石症」。

黃瑛強調，吃柿子時需要注意以下幾點：不要空腹吃；每次不要吃太多；吃過柿子後不要喝牛奶；不要與酸性的水果同食；不要與海鮮一起吃；年齡大的人、消化不好的人盡量不要吃。