13兆瓦亞洲最大風電機組福建下線　單台滿足2.5萬家庭一年用電

由中國東方電氣集團有限公司自主研製、擁有完全自主知識產權的13MW（1MW=1000KW）抗颱風型海上風電機組，周二（22日）在福建三峽海上風電產業園下線。其為中國現時已下線的亞洲地區單機容量最大、葉輪直徑最大的風電機組，也是中國下線的首台13兆瓦風電機組。



據了解，該風電機組輪轂中心高度達130米，風輪掃風面積3.5萬平方米，每轉動一圈可發電22.8度，單台機組每年可輸出5000萬度清潔電能，能滿足2.5萬個三口家庭一年的家庭正常用電，並可分別減少消耗1.5萬噸燃煤及排放3.8萬噸二氧化碳。其實在2019年，亞洲地區單機容量最大的10兆瓦海上風電機組便在同一處下線，距離今次再次成功下線歷時不到兩年半時間。

今次13兆瓦海上風電機組針對福建、廣東等I類風區，基於已批量投運、技術成熟的10兆瓦海上直驅平台開發，額定功率提升30%，葉輪直徑從185米增大至211米，在每秒10米的平均風速下，可利用小時數超過4100小時。東方電氣副總經理鄭大周介紹道，以一個100萬千瓦的項目測算，選用13兆瓦風電機組比起10兆瓦機組可減少23個機位，節約約5億元人民幣的工程造價，有效降低度電成本並推動海上風電實現平價上網等。

東方電氣研發中心副主任趙偉則表示，該13兆瓦海上風電機組採用東方電氣集團定制化開發抗颱風策略，可抵禦每秒77米的超強颱風，國內98%的海域均適用。而與機組配套的葉片首次採用碳纖拉擠工藝，突破了百米級超長柔性葉片研製的系列難題，單支長度達103米，刷新中國風電葉片最長紀錄。