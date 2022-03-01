年屆八旬成作家、首部小說銷量逾8萬　南京退休婦用筆桿重走人生

退休工人楊本芬20多年前離開家鄉江西，到江蘇南京幫女兒照顧孩子，並趁做家務的間隙，於四平方米大的廚房以文字記錄離世母親的人生。2020年，已年屆八旬的她出版首本小說，銷量達逾8萬本。現年82歲的她近日表示，自己仍在堅持寫作，又指起初寫作只是愛好，後來卻成自己放不下的追求。



楊本芬是在60多歲時到南京，當時剛剛退休的她不適應突然沒了繁忙的工作，覺得人生似乎已不再需要目標，並感到孤獨。雖然曾經是縣城的汽車運輸公司夜班加油員，人生簡歷與文學毫不相干，但由於女兒家藏書眾多，楊本芬一有時間就喜歡沉浸在書海中。

某次，在看完野夫的《江上的母親》後，她想起去世的母親，意識到若無人記下，媽媽的痕跡終將在世上消失，於是有了寫作的念頭。就這樣，靠着以板凳為桌，她在廚房中前後寫下足足8公斤重的稿紙，因此有「灶台邊的女作家」之稱。而除了自己的母親和哥哥，她還寫了鄰居講述的所見所聞。

本身也是作家的女兒章紅則成了楊本芬的得力助手，前者還幫後者把文字發到網上。而為了與網民交流，楊本芬還特意學習了電腦技能。2017年，一間剛創立的出版公司受到感動，慕名而來。2020年6月，80歲楊本芬的第一本文學作品《秋園》終於出版。一開始，楊本芬對出版格外淡定，直到實體書到手，她才相信一切都是事實。

正式出版後，《秋園》便獲得年度豆瓣圖書排行榜「中國文學」亞軍，其評分高達8.9，迄今印刷8.8萬冊。據悉，「秋園」兩字正是楊本芬母親書中的名字，書中介紹道：「1914年，世上有了『秋園』這個人。她來過，掙扎過，絕望過，幸福過。今天，她80歲的女兒，把普普通通的她，講給世界聽。」

去年，楊本芬又出版了隨筆集《浮木》，再過不久，長篇小說《我本芬芳》也將出版。她謙虛表示，自己就是一個普通的老太太，不算作家，她對自己寫的書能出版感到開心，但更開心的是，從女兒口中得知書有許多年輕人在看，「我就像是用筆趕路，重新走了一遍長長的人生」。