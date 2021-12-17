撰寫日記記錄武漢封城並出版　方方被中國作家協會主席團除名

新冠肺炎疫情在武漢爆發時撰寫《方方日記》記錄疫情、事後卻遭質疑的內地作家方方，在12月14日公布的中國作家協會第10次中國全國代表大會主席團名單中被剔除，引起議論。

另外，除方方外，在《方方日記》引發質疑後，曾力挺方方的內地知名女性主義作家張抗抗，也同樣被剔除出中國作協這份主席團名單之外。



12月14日，中國文學藝術界聯合會第11次全國代表大會及中國作家協會第10次全國代表大會在北京人民大會堂舉行。國家主席、中共總書記習近平親自出席並致詞，強調文藝工作者應追求「德藝雙馨」，且要把握「民族復興」的時代主題。

針對方方被剔除出中國作協全國代表大會主席團名單，有評論指出，中國作協在「輿情」壓力下不得不有所動作。方方等「飽受詬病的女作家」沒有進入主席團，就是個「明確的信號」。

據悉，在受到各方質疑後，方方在接受外媒專訪時並未表示退縮，並指自己受到官方和文學界排斥，文學生涯已經徹底改變，不再有機會做評論或在媒體發表文章，也無法參加各式的文學活動。這是她自1982年從事文學工作後首度遇到的情況。方方直言，這顯示了「極左民族主義」在中國、特別是政府官員心中根深蒂固。

內地女作家張抗抗。（百度百科）

至於張抗抗，曾擔任第10屆至12屆中國全國政協委員及中國國務院參事，創作資歷較方方更深。在方方遭到質疑後，張抗抗曾數度公開聲援，卻使她同遭攻擊，甚至指她「比方方更壞」。2020年6月間，張抗抗在新浪微博向攻擊者怒飆粗話，但賬號隨即被封閉禁言。

據悉，方方本名汪芳，出身武漢，曾任湖北省作家協會主席，也曾擔任中國作家協會全國委員會委員，並擁有中國官方頒佈的「文學創作一級作家」稱號。2019年底至2020年初，新冠肺炎在武漢爆發後，方方2020年1月25日至3月25日期間每天撰寫《方方日記》，描述自己在封城期間的見聞及個人思考。由於內容貼近真實但未觸及紅線，且與中共官媒報道內容有差距，一度成為外界了解武漢疫情發展的重要管道之一。

在《方方日記》發表期間，來自官方及部分民間的壓力已開始向方方湧現。同年4月，《方方日記》將在海外出版的消息公布後，方方立刻遭到各方質疑。