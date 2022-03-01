貴州六盤水滅門慘案祖孫三人亡　孫女喊「救命」逃亡20米被殺

2月27日傍晚，貴州省六盤水市中心城區老供電局木匠街發生一樁滅門慘案，一對租屋開診所多年的老夫婦及孫女，被殘忍殺害於診所內。

目擊者肖先生指，老夫婦的孫女邊喊「救命」邊往外跑，逃出診所僅20米外後，又被兇手殘忍地殺害在巷子裏的圍牆底下。



據《二三里資訊》報道，六盤水市鐘山區老供電局木匠街，是半個世紀前形成的老式街道，周圍集中居住著城南社區的幾百戶原住民，由於城區發展和周邊樓宇升級，當地更像一個城中村，僅由一條長達百米、寬約10米的老式街道構成，兩側全是臨街店舖，街道南側銜接著南環路、北側銜接著鐘山大街。

事發當晚8點20分，在木匠街兩側路口已有幾輛警車和警員值守，警方稱「為維護案發現場秩序，車輛請繞行，先不要進去」。從鐘山大道往南約50米處，西側一條更窄的漆黑巷道已被執勤警員禁止進入。

木匠街路口一名中年婦女說，當晚7點40分左右，聽到警車和救護車聲音，她出來看究竟，這才聽附近鄰居說，西側巷內開診所的劉氏夫婦和小孫女被人殺死了。「人還沒有抓到，那家人太慘了，小孫女才十二、三歲，非常乖巧懂事，跑出來到路上呼救都沒有跑脫。」她也感到不解：「是什麼深仇大恨，老的小的都不放過，兇手未免也心太狠了！」

由於西側狹窄小巷已被警方禁止接近，附近居民圍在不遠處議論紛紛。一名騎三輪車的中年男子稱，他聽到吳姓人家在喊：「快報警，有人被殺死了！」連忙跑進去看究竟，發現劉氏診所的小孫女仰面倒在吳家的牆底的路。屋內，女主人的鮮血已經淌到劉醫師的身邊。

「我平時身體不舒服去拿藥，那個孩子很熱情，都跟我說『請你等一等哈，我打電話叫我的爺爺回來』。今天看到她身上都是血，眼淚就忍不住下淌」，居民們介紹稱，被害者劉醫師已有74歲高齡，七、八年前，他帶著啞妻和孫女在木匠街西側的巷內租房開診所。

鄰居們普遍認為，老夫婦得罪人的可能性不大，因為老太是聾啞人，老頭性格和善，小女孩乖巧懂事，「他家有兩個兒子，都在這市中心城區工作。」另一位目擊者肖女士說，事發不久，急救車到現場檢查，說人沒有氣息了，接著劉醫師的小兒子就趕到了現場，蹲在女兒的屍體前號啕大哭。居民們稱，兇手應是未被抓到，不知道是何人做了這麼殘忍的事。

事發當晚，六盤水市公安局鐘山分局荷城派出所接線人員稱，已經接到警情，刑偵人員已在現場處理，但以案情不方便透露為由，拒絕回答傷員情況。