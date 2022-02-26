貴州煤礦發生頂板事故14人被困　去年至今有3條失信懲戒記錄

貴州黔西南州貞豐縣三河順勳煤礦周五（25日）發生頂板事故，初步核實已造成14人被困。截至目前，國家礦山應急救援六支隊、黔西南隊以及消防救援隊等專業救援力量180餘人在現場參與救援。另通過信用中國查詢可發現，涉事煤礦2021年至今有3條失信懲戒記錄。



據貞豐縣政府官網消息，事發於周五上午8時40分左右，初步判斷為頂板垮塌。應急管理部工作組已於當晚抵達事故現場指導開展救援工作。當局指，要督促貴州深刻吸取事故教訓，認真查明事故原因，依法依規嚴肅追責，採取堅決有力措施，嚴查問題、狠抓整改，嚴防類似事故發生。要求各地各部門舉一反三，深入排查治理各類風險隱患，切實落實監管責任，防範重特大事故發生，堅決穩定當前安全生產形勢。

另一方面，極目新聞引述知情人士報道指，涉事煤礦已開採二三十年，目前是由外地的老闆在承包經營，前兩年還有當地人在礦上工作，但因為有拖欠工資的情況，村民都不幹了。現在礦上大概有一百多名工人，其中絕大多數都是來自外地。曾在三河順勳煤礦工作過的陳先生（化姓）表示，煤礦曾整改過，其進出礦井的巷道有四五米寬，礦井深處，離礦口有1000餘米，而煤礦規定禁止工人攜帶手機下礦井。

此外，通過信用中國查詢可發現，2021年至今，涉事煤礦有3條失信懲戒記錄，被執行人的履行情況均為未履行。