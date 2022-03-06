Tesla充電站超時佔位費一分鐘收6.4元　網民：等於一分鐘燒一升油

內地新能源汽車普及，愈來愈多人駕駛電動車，相應的充電設施亦愈來愈多，但有車主反映如超時佔用Tesla（特斯拉）超級充電站，最高每分鐘收費6.4元（人民幣，下同），超時一小時就要收費384元。

Tesla客服工作人員回應，稱此舉是為了提高充電樁利用率，若充電完成後5分鐘還繼續佔用車位，且充電樁空餘設備小於等於50%，系統便開始計費。



前述車主發文稱，自己被Tesla超級充電樁的超時佔用費嚇到。他上載的收費標準照片中寫有一段官方提示：「請您在車輛完成充電後立即駛離充電車位。五分鐘內駛離的，我們將免收超時佔用費。充完電後的五分鐘內未駛離的，自充完電起按分鐘收取超時佔用費」。

有網民認為，Tesla此舉合理，可以避免佔用車位的現象，保障更多車主的權益。惟有人認為價格太高，且充完電5分鐘後計算的時間太短，若有急事就未能在限時之內駛離，整體成本太高，「超時一分鐘快趕上燒一升油的節奏」。

有車主曬出被收取超時佔位費的單據。（極目新聞）

有車主表示，2年前購入一輛Tesla，每次去超級充電站時都能看到價格提醒。他認為，Tesla的超充佔位費對其造成的影響不大，最多一小時就能充好電，所以充電時他會留在車上玩手機、看電影，「充電結束前10分鐘和5分鐘會分別提醒，等車輛充好電就駛出了」。他又稱，每次去商場的Tesla超充站，充電的車輛比較多，需要等待，有超充費用的限制就可以減少他的等待時間。

另有網民反映，因為超充佔位費的問題，凌晨2時到酒店的Tesla超充站都不敢充電，因為害怕入睡後超時，必須要第二天早上再額外花時間充電，對於車主而言非常不便。

據了解，超時佔位費是電動車業內行規，但其他電動車品牌價格相對便宜。2016年，Tesla就推出了車位佔用規則，當時費用為每分鐘2.6元；2019年，Tesla提高超時佔用費標準，無空閒車位時每分鐘為6.4 元。

Tesla 在充電站充電。（極目新聞）

Tesla客服解釋，產生超時佔用費是有兩個條件，其一是充電完成，以及充電樁空餘設備小於等於50%時，系統才會開始收取。當充電樁空閒數量小於等於50%，超時佔用費每分鐘為3.2元；若是充電樁無空閒的情況下，車輛超時停放，才會按照每分鐘6.4元來收取，「如果去逛商場的話，無法保證後續有沒有車來充電。如果6個樁位到3個或者3個以上，就會開始收取費用」。

對於設置超時佔位費，有律師表示，車企設置超時佔位費調節用戶佔位時間並不違法，該價格實行市場調節價，政府一般不會干涉。不過，車企應考慮消費者的承受能力、其他車企的收費標準，以及設置的免費停放時長是否足夠寬裕，是否方便消費者在得知電量充滿後有足夠的時間遷移，其收費標準既要合法，也要合理。

此外，依據《反壟斷法》的相關規定，具有市場支配地位作用的經營者濫用市場支配地位行為，侵犯消費者合法權益，國家可作出反壟斷處罰。