Tesla風波｜踩錯油門卻謊稱煞車失靈　溫州車主被判須道歉及賠償

Tesla（特斯拉）近期在中國捲入多宗維權事件，大多數都與煞車系統有關。

其中在浙江溫州，去年8月有一輛Tesla Model 3 發生交通意外，身受重傷的車主聲稱是煞車無效，但其後被揭發說謊，鑑定報告指出是踩錯踏板，把油門當作煞車。

溫州鹿城區法院在周一（11日）發布Tesla訴陳某名譽權糾紛一案的一審民事判決書，陳某要賠禮道歉，並且賠償款5萬元（人民幣．下同）。



去年8月有一輛Tesla Model 3 發生交通意外，身受重傷的車主聲稱是煞車無效。（都市快報）

去年8月有一輛Tesla Model 3 發生交通意外，身受重傷的車主聲稱是煞車無效。（都市快報）

據介紹，事發在2020年8月12日晚上，陳某駕駛Tesla Model 3進入小區停車場時失控，連撞十多輛車後始停下低。事故導致陳某要切除掉30釐米長的小腸，並且腰椎斷裂，醫學鑑定為九級傷殘。陳某聲稱，當時車輛並未開啟自動輔助駕駛，卻突然失控並加速，雖然有進行緊急制動但沒有作用。陳某更稱，擁有十余年駕駛經驗，不會犯「剎車油門踩錯」的錯誤。

溫州市公安局交通管理局一大隊委托市汽車工程學會對事故車輛進行鑒定，《鑒定意見書》指出，經對系統數據分析並與EDR事故數據比較，發生事故碰撞前5秒內制動踏板均未工作，是處於未踩下的狀態。此後，陳某在溫州交警部門進行筆錄，亦承認沒有踩煞車，卻誤踩油門。

不過，即使已有鑒定報告，陳某事後在社交平台發布影片，聲稱是在朋友勸說下為獲得保險公司理賠，不得已才承認是踩錯踏板，並質疑鑑定報告借助於Tesla提供的專用檢測工具，存在瑕疵。此外，陳某更多次在社交媒體上發表「特斯拉失控」、「特斯拉突然加速剎車失靈」等言論。Tesla最終據此向陳某提起名譽權訴訟。

陳某多次在社交媒體上發表「特斯拉失控」、「特斯拉突然加速煞車失靈」等言論。（微博）

法院審理認為，陳某在《鑒定意見書》出具後承認當時沒有踩剎車，而把油門當剎車踩，故對《鑒定意見書》的鑒定結論予以采納，事故為陳某遇狀況時操作不當造成。然而，陳某在上述鑒定意見書和事故認定書作出後，在社交平台上發布與事實不符的有關損害原告聲譽的訊息，造成網絡用戶、媒體觀眾等對原告及原告生產的車輛有錯誤認知，以及對原告社會評價的降低，已構成對原告名譽權的侵害。

對於判決結果，陳某接受內地傳媒訪問時表明不能接受，將會提出上訴。