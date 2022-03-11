中國製造｜時速200公里　首列自主研發商用磁浮列車上海完成調試

據全國人大代表、中車株機黨委書記、董事長周清和周四（10日）透露，由中車株機公司研製、中國擁有完全自主知識產權的首列商用磁浮3.0列車已於上海同濟大學高速磁浮試驗線上完成相關動態試驗和系統聯調聯試。列車設計時速200公里，多項技術實現全新突破，填補國際空白。



據澎湃新聞報道，商用磁浮3.0列車採用工業感極強的「鑽石」切割外觀造型，視覺衝擊力強。其創新性地採用了抗干擾性好、傳輸效率快的5G高頻段毫米波車地無線通信技術，通過地面運行實現全自動無人駕駛，並透過在線狀態監測、大數據分析等實現對車輛、軌道、供電、運控等多系統故障的自預測、自診斷，從而確保安全。

列車內部。（澎湃軌交建設）

它又採用了中速磁浮長定子同步直線電機驅動，被譽為列車「心臟」的牽引電機，從車身底部被「挪」到了地面，突破了傳統軌道交通牽引設備安裝在列車上的限制，使列車進一步輕量化，加減速及平均旅行速度得到極大擴展。與商用磁浮2.0列車比較，其牽引效率提升20%，爬坡能力提升30%，加速時間縮短逾50%。

同時，與商用磁浮1.0、2.0列車的接觸式受流有別，商用磁浮3.0列車全球首創採用車載直線電機感應供電，低速和靜止時可無線傳輸感應供電，徹底消除受流的阻力和受流噪聲，實現完全無接觸受流「陸地飛行」。其還裝載了具有自適應功能的主動導向控制系統，彎道通過速度相比商用磁浮2.0列車提升逾15%，抗側風能力提高了至少2個等級，加上磁浮交通系統既有的優勢，其可實現高密度、小編組、公交化、快啟快停運營，且有效降低了系統建設成本和全壽命週期維護成本，工程造價同比國內既有高速磁浮線路將大幅降低。