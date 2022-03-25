廣告模特下身僅著安全褲「視角像偷拍」　衛生巾品牌遭批侮辱女性

日前，寶潔（P&G）在微信公眾號發布文章《女人腳臭是男人的5倍，不信聞一下！》遭批侮辱女性，3月24日更登上熱搜，後寶潔致歉。3月25日內地衛生巾品牌潔婷一則安心褲廣告也遭批評侮辱女性，網民更爆料其衛生巾有蟲卵，再登微博熱搜。



據了解，潔婷是1997年創立的品牌，隸屬於絲寶集團的女性衛生護理品牌。對此，絲寶集團發布道歉信稱，「事件反映我們的內容及審核流程存在漏洞，已啟動內部程序，優化管理」。對於衛生巾裡有蟲卵的投訴，絲寶集團則稱目前已排除是蟲卵，顆粒物是高分子，將在幾天後提供完整的檢測結果。



近日，潔婷品牌微博發佈的一條關於潔婷安心褲的微博，該微博搭配一張照片，是一名模特躺在床上下半身僅著安全褲，內地網民批評該廣告「不尊重女性」「視角奇怪，很像偷拍」「感覺模特完全不知道自己被拍」。

3月25日，絲寶集團微博發佈道歉信稱，「潔婷微博發佈的廣告模特使用安心褲的照片給大家帶來不適，我們在此真誠地表示抱歉！此次事件反映出我們的內容及審核流程存在漏洞，我們已啟動內部程序，優化管理。」道歉信中強調，絲寶集團深刻認識到對於傳播內容，要堅守潔婷品牌價值觀，擔負社會責任，管理好第三方運營機構，不能有絲毫疏忽。

此外針對網友爆料，2019年購買的尚未過期的潔婷衛生巾，近期發現上面有疑似蟲卵樣的顆粒物。對此，絲寶集團工作人員則回應稱，目前已排除是蟲卵，顆粒物是高分子，將在幾天後提供完整的檢測結果。

日前，寶潔（P&G）在微信公眾號發布文章《女人腳臭是男人的5倍，不信聞一下！》也引發侮辱女性爭議。該文章稱，男人足部細菌繁殖速率是400%，女人是2300%；再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒。24日，寶潔公關相關負責人就事件鄭重道歉。「寶潔會員中心」、「寶潔中國」公眾號目前均下線該文章。

寶潔（P&G）微信公眾號文章引爭議：