東航MU5735空難｜核心區發現發動機及主起落架　仍未找到倖存者

載有123名乘客及9名機組人員的東方航空MU5735航班，3月21日在廣西梧州境內墜毀。當局表示，今日（25日）在現場核心區發現了失事飛機的發動機齒輪箱和飛機主起落架殘件，正在確認該主起落架是左側的還是右側的。

此外，截至25日下午3時，搜救人員已發現、提取現場指紋檢材18份、遺物101件。



國家應急處置指揮部25日舉行第五場記者會，介紹事故現場最新搜救情況。民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，本著尊重生命、尊重家屬訴求的原則，截至25日上午10時，應急處置指揮部已有序組織安排375名失聯旅客家屬到事故現場吊唁，並妥善做好遺體遺骸遺物的接收、轉運、存放與保管等工作；有序開展失聯旅客直系血親DNA採樣和心理輔導，已累計為家屬開展心理輔導500多人次；對有身體不適症狀的家屬及時安排就醫檢查，並落實醫護人員24小時待命。

朱濤又表示，當前搜救依然是工作的重中之重，截至目前，應急指揮部總計出動7280人次、200餘台車輛、5架直升機及大批搜救救援設備，雖然仍未找到事故倖存者，但從未放棄尋找倖存者的努力。另一方面，還將搜救工作與事故調查工作結合，在核心區域內採用一批探測設備開展現場勘探及淺表層施工，為下一步搜救工作提供指引，也為搜求第二個黑匣子提供技術支撐。

至於會否對MU5735航班旅客名單進行公布，東航集團宣傳部部長劉曉東表示，首先服從於旅客搜救和家屬聯絡需求，比如一些國際航班需要名單和家屬建立聯絡。東航已經第一時間向調查組提供完整旅客名單，已於24小時內與所有旅客家屬聯繫。關於這個問題，還要充分尊重乘客隱私和家屬意願，並且符合相關法律要求。

另外，劉曉東還透露，航班失聯前，通訊一直是正常的，即是機組沒有掛出任何緊急代碼。