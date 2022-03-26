江西女大生偷入園區墜崖身亡　父母向園區索賠90萬　遭法院駁回

去年（2021）7月江西女大學生小劉逃票進入廬山風景名勝區景點龍首崖，墜崖身亡。廬山景區安全管理部門跟小劉父母協調，由保險公司賠償約4萬餘元（人民幣，下同）。但小劉父母不接受，將廬山景區的管理部門告上了法庭，要求賠償90多萬元。今年3月，江西省廬山市人民法院駁回小劉父母訴訟請求，稱園方已經善盡責任。



據「湖南紅網」報道，小劉在高中時曾因學習壓力大，患上輕度抑鬱症。去年7月，在事發前曾與母親發生爭執，獨自前往廬山風景名勝區景點龍首崖，墜崖身亡。據了解，小劉當時並未購買門票，是由登山小道進入園區。

小劉墜亡後未被立即發現。8月6日，她父母向廬山公安局報案，警方於8月10日在龍首崖下方約60米處找到一具屍體，經DNA比對確定死者身份為小劉。綜合法醫檢驗報告、父母提供的線索以及其它調查結果，警方確認排除他殺。對於這起悲劇，廬山景區安全管理部門也積極進行了協調，協調結果是保險公司對劉某父母給予4萬餘元的賠償。

不過小劉父母在簽完調解協議後，卻未找保險公司理賠，反而狀告法院，要求廬山景區的管理部門賠償90多萬元。

3月，江西省廬山市人民法院駁回原告的訴求。法院指出，龍首崖景點作為開放式戶外景點，沿途設有安全警示牌，在臨崖觀景台設有1.2米高的護欄，已經盡到安全保障義務。在排除他殺的情形下，結合劉某生前患有輕度抑鬱症、獨自出行、事發前與母親爭執、拋棄行李以及景區安全保障措施齊全等，推定劉某死亡是自身故意造成。

法院指出，本案中被告並不存在過錯、也盡到了自身的安全保障義務；且在死者連門票都沒購買的情況下為其爭取了意外理賠，盡到了人道主義精神，不應當再為此承擔其它責任。

法院還提到，當事人的觀念固守 「有損害就要有人來填補 」、「人死為大」 的道德觀念，長期以來對司法實踐產生不良影響，也導致司法實踐中濫用公平責任。

對此，有內地網民多表贊同，有網民評論稱「按鬧分配的時代已經過去」、「父母應該多關心女孩，失蹤10天後才報案」、「園區沒門票，還願意賠償4萬已經很好了。」