東航MU5735空難｜消防員托起事故區飄落黑蝴蝶　網民：願魂歸故里

東方航空MU5735航班在廣西梧州境內墜毀，機上132人全部遇難。周一（28日），「廣西消防」發布一則短片指，一隻黑色的蝴蝶輕輕飄落事故現場，消防人員用手托起後送牠飛遠，「希望你找到想念的人，帶去我們的牽掛」。



短片拍攝者介紹指，3月28日中午11時，在事故核心區東南面山坡進行搜尋時，突然發現一隻黑色的蝴蝶飄落在淤泥殘葉之上，這讓他想起幾日前搜尋到的黑色蝴蝶結，「托起這隻黑蝴蝶時，好像也在托舉著那些逝去的人，在向我們告別。」

拍攝者說，拍下這一瞬間後，對逝者的哀思湧上心頭，於是將素材剪輯成短視頻，以「願牠飛去思念人的身邊吧」為文，經上級審核後，發布至各個媒體，引起了網民共鳴。

拍攝者又稱，在搜尋過程期間，「所有人都連續奮戰在暴雨中、暴晒下，翻山越嶺，爭分奪秒。努力著，掙扎著，焦灼著，大雨瓢潑路途泥濘，一身泥土，竭盡全力。不放棄任何看似渺茫的希望，不願留下任何遺憾。」

網民評論：

「願你化作蝴蝶魂歸故里」。



「想起來那個女孩的蝴蝶結」。



「希望你找到想念的人，帶去我們的牽掛。」



「願黑蝶穿過那遙遠的陰陽之隔，帶去人們無盡的思念與祝福」。



「雖然說不想迷信，但是人走了真的會有蝴蝶回來看望，尤其是大黑蝴蝶」。



「我大學老師在課堂上跟我們說，他們老家那邊有個說法，去世的人在頭七那天會化成蝴蝶回來看看自己惦記的人」。

