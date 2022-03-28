東航MU5735空難｜遇難者身份全部確認　尋逾3.6萬件飛機殘骸碎片

3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州墜毀，機上132人全部罹難，當局在事故現場持續搜索。

今日（28日），國家應急處置指揮部舉行第九場新聞發布會，交代墜機現場搜索的最新情況，並公布132名遇難者的DNA比對工作已完成，身份全部確認。



132名遇難者身份全部確認

會上公布，客機失事後，公安部制定遇難者個體識別工作方案，搭建遇難者身份識別DNA專項比對工作平台，組織全國20個省區市公安機關，採集132名機上人員生前DNA樣本和親屬DNA樣本，為遇難者身份識別奠定基礎。

公安部物證鑑定中心派出30人專家組趕赴現場，與廣西200餘名公安刑事技術人員，共同開展現場勘查工作。在梧州市公安局DNA實驗室，公安部物證鑑定中心6名DNA專家和廣西14名DNA專家對現場提取的遇難者遺骸進行DNA檢驗和分析研判。

此次遇難者身份確認工作，採取多種技術方法，除了運用DNA技術外，公安部物證鑑定中心還派出2名指紋技術專家，與廣西指紋專家共同對現場提取的指紋檢材進行比對確認。

3月27日，東航MU5735墜機現場舉行遇難者哀悼活動。（新華社）

尋回飛機殘骸碎片逾3.6萬件

目前，事故現場核心區挖掘、遇難者遺骸收集、飛機殘骸清理工作正按照科學、嚴謹的工作原則有序開展。事故核心區地質災害應急監測設備安裝投用後，指揮部重新評估核心區地質災害風險、不穩定斜坡開挖風險，制定了後續大型挖掘機械進場參與作業的工作方案，拓寬通往核心區的外圍便道。

截至今日中午12時，搜尋人員累計出動15640人，反覆搜索核心區和周邊重點區域，累計搜索面積約37萬平方米，找到飛機殘骸和碎片36001件。在核心區外圍區域，除部署拉網式人工搜索外，還組織了5個無人機航拍搜索組，累計搜索約面積954.6萬平方米。

遇難者家屬到場悼念

民航局航空安全辦公室主任朱濤透露，截至今日中午12時，累計接待遇難者家屬626人，組織遇難者家屬累計809人次到事故現場悼念。

朱濤表示，目前技術調查工作正加快對航空器適航維修、機組訓練、旅客行李與貨物、空管指揮監控等大量文字、音視頻材料進行收集、甄別、匯總和梳理分析，目擊者調查訪談等工作也在有序進行。

搜救人員分批次、分區域開展搜救搜索任務。（中新社）

救援隊主要任務：搜尋遇難者遺骸遺物和飛機殘骸

廣西壯族自治區消防救援總隊總隊長鄭西介紹，消防救援隊伍的主要任務是搜尋遇難者遺骸遺物和飛機殘骸，而今天由大型機械對核心區墜機點進行深土層作業。

為防止可能殘存的航空器燃油、潤滑油、液壓油、壓縮氣體等易燃易爆氣、液體火災風險，消防救援隊伍昨天（27日）起啟動現場安全監護方案，從外圍消防車集結區鋪設兩條長約2公里的供液水帶乾線到核心區域，準備中高倍泡沫和釋放器具，設置防禦陣地，同時佈置三個流動可燃和有毒氣體檢測小組持續開展可燃、有毒氣體濃度檢測。

連日來，自治區交通運輸廳按照現場搜救組指令，先後組織900餘人次開展地質勘探、邊坡監控、施工作業、現場協調等工作，出動小型挖掘機、裝載機、自卸車、平板車、吊機等設備30餘台，累計投放竹排9000餘片，在核心區及周邊區域總體開挖土方量17000餘立方米。

基本掌握飛機殘骸大致分佈和深度

桂林理工大學教授呂玉增表示，技術人員深入調查分析事故發生地的自然地理、地形地貌、地質和水文條件，以及飛機撞擊對地表和岩土層的結構破壞、掩埋的飛機殘骸探測等問題。

在使用探地雷達等測定飛機撞擊對淺部岩土層破壞，以及飛機殘骸的分佈情況，於24日完成數據處理、解譯，基本掌握了飛機殘骸在地下的大致分佈和深度，為研究制定核心區域開挖方案，開展搜尋工作提供支持。