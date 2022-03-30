網易旗下游戲抽獎送黑龍江鶴崗市房產　900呎只價值5萬元？

坐落在黑龍江北部的小城鶴崗，近年來以超低樓價而聞名。據《極目新聞》報道，網易旗下遊戲「逆水寒」周二（29日）在微博發文指，只要轉發相關微博即有機會獲得位於鶴崗的一套房產，受到不少關注。



「逆水寒」官方微博發文指，只要轉發微博就直接送一套有房產證明的房子，「房子位於祖國濕地之都——鶴崗市」，獎品亦可以折現5萬元（人民幣，下同）。

「逆水寒」隨後又在官方微博補充到，送的房子是真房子，是「非虛擬的，現實中的，唯物的，物理學意義上存在的，可住人的，有房本的，樓下有菜市場和大媽跳廣場舞的」。同時，房子已全款交付，若中獎者選擇房子，可保證面積不低於89平方米（約958呎）。

至於5萬元與89平方米房子是否等值，有鶴崗的房產經紀表示，5萬元確實可以在鶴崗市置業，但近年鶴崗樓價有所上漲，5萬元預算的選擇範圍已有所縮小。

有房產經紀表示，5萬元可以在鶴崗市區買到不錯的房子。（極目新聞）

另一房產經紀表示，5萬元可以在鶴崗市區買到不錯的房子，但面積一般為50到60平方米，要買到80平方米的房子比較難，可能只可買到位於頂樓的樓梯房，且離市區可能有一定距離。同時他表示，由於種種原因，現在在鶴崗市一般只能買到二手房，買不到新房。

亦有房產經紀說，鶴崗的房產市場與前幾年相比發生了不少變化，「現在市區好點的房子一平要賣到1500元到2000元。」要同時滿足5萬元和80平方米兩個條件比較難。

據公開資料顯示，鶴崗市別稱「煤城」，北隔黑龍江與俄羅斯相望。全市總面積14684平方千米，全市總面積14684平方千米。近年，鶴崗的「白菜樓價」曾多次在網絡引起熱議。