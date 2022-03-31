汕頭大學學生外出審批困難　質疑「雙標」：教職工家屬可進校活動

近日，有網民在微博發文稱，汕頭大學位於低風險區域內，但目前仍然封校管理，且在遵循「非必要不出校」期間，存在教職員工隨意出入、校內超市物價高昂、學生外出審批困難等現象。

3月31日，汕頭大學新聞中心發布說明表示，已收集整理微博上對學校防疫工作的討論以及對學校防疫工作的意見建議，並作出回覆。



上述說明稱，學校高度重視師生們的合理訴求，已就所反饋的出入校審批流程等問題展開調查及核實，如發現問題將立即整改。接下來學校將對相關建議進行調研，確實可行的予以采納，切實解決師生急難愁盼。學校也將持續關注事情進展，歡迎師生在留下寶貴建議。

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據汕頭大學微信公眾號3月25日公告，學校將嚴格落實好校園常態化疫情防控工作，嚴防疫情輸入校園，嚴防出現校園聚集性疫情，加強新冠肺炎校園疫情防控工作，守護學校師生員工的健康安全。

校方：教職工非必要不離汕 學生非必要不離校

該公告稱，全體教職員工非必要不離汕，離汕需申報獲批，返汕後24小時內進行核酸檢測。在校學生非必要不離校，少流動、少聚集。請假審批後方可離校返校。暫未返校的學生遵守疫情防控管理要求，在滿足返校條件後方可申請返校。獲批後按有關規定有序返校。校外人員入校需提前預約登記，「誰審批，誰負責」。

對於校方上述回應，不少學生仍表示不滿：

「汕頭本地根本沒有沒有大量病例，本身處於一個非常安全的環境，學校卻自我感動指定防疫政策實行一刀切管理」

「過度防疫也是要被問責的！」

「說個笑話 我過得比高中還不自由」

