廣東新郎支援上海抗疫推遲婚禮　新娘：等他回來再選個好日子

上海疫情嚴峻，昨（8日）新增本土感染者共23,624宗，多地醫護人員緊急馳援上海，內媒指出馳援規模與2020年武漢疫情時相當。



《澎湃新聞》報道，其中廣東省支援上海核酸檢測隊一行300人，在4月3日21時抵達上海浦東機場，其中一名隊員成燦其原定於4月13、14日舉行婚禮，因為支援上海疫情而推遲，他的妻子蒙雪姬則表示，會等他回來再選個好日子，十分以他為榮。



今年28歲的成燦其是廣東清遠市連山壯族瑤族自治縣人民醫院檢驗科的一名檢驗師，去年8月，經同事介紹，認識了小他三歲的蒙雪姬。成燦其透露，兩人相處得很好，感情迅速升溫，「彼此都覺得對方是對的人」，於今年2月登記領證。

成燦其透露，自己的老家再清遠陽山縣的，蒙雪姬則是連山縣人。兩人原定於4月13日在連山辦酒席，14日回陽山辦酒席，有著「1314」（一生一世）的寓意。但4月3日早上，成燦其接到上司電話，說要去上海支援抗疫。

成燦其表示，當時心情有些複雜，「因為意識到沒法如期舉行婚禮了」。他跟妻子商量支出，妻子一開始「有點意見」，但後來則表示支持。蒙雪姬表示，自己當時確實有點五味雜陳，「一方面是想到家人可能不太理解，畢竟都通知了親朋好友；另一方面覺得要支持，以他為榮。」

而後兩人一起說服家中長輩推遲婚禮，成燦其則如期出發，前往上海抗疫。成燦其透露，出發當天剛好是送禮金的日子，他的父母特意從陽山來了連山。但因為他上午11時就出發，他的父母和妻子的父母一起吃了頓飯。

據了解，廣東省支援上海核酸檢測隊一共300人，來自廣東全省19個地市17家省（部）屬醫療機構，他們平均年齡34歲，許多都擁有豐富的新冠病毒核酸檢測經驗。抵達上海的次日一早，該檢測隊就加入浦東多個核酸檢測點。連日來，他們奮戰在抗疫一線，為提升上海核酸檢測能力貢獻力量。

廣東省支援上海核酸檢測隊一共300人，平均年齡34歲，許多都擁有豐富的新冠病毒核酸檢測經驗。（澎湃新聞）

成燦其表示，自己主要在核酸檢測點做核酸檢測，近日一口氣連續上了三個夜班，直到8日才輪到排休。成燦其說，他們一天的任務量是1萬管，工作量大，而且陽性樣本比較多，這對他來說是一場挑戰，「但大家的幹勁都很足，鬥志昂揚，有『上海疫情不退，我們不走』的決心。

成燦其也表示，每晚都會和妻子蒙雪姬視訊聊天，蒙雪姬則說，「每天跟他交代最多的就是讓他注意防護，然後加油，不要有什麼後顧之憂，我們都在等他完成任務回來。」蒙雪姬表示，等丈夫回來，等疫情好轉，「他們會選個好日子舉行婚禮」。