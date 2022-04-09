上海疫情｜張文宏：Omicron會咬人非大號流感　作戰別漏任何拼圖

內地新冠肺炎疫情未平，上海新增本土個案數字持續處於高位。針對當前形勢，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周六（9日）表示，要有一個與Omicron變種病毒作戰的大拼圖，不能漏掉任何一塊。他又重申，Omicron不是大號流感，而是會「咬人」的，主要會咬傷沒打過新冠疫苗的老年人。



張文宏表示，有了前期努力建立的疫苗屏障，目前看效果是明顯的，今次上海極低的重症率可說與此有莫大關係，打過疫苗的年輕人幾乎不會發生重症。但他也強調不能掉以輕心，因全球的數據都顯示，未完成疫苗接種的老年人，是疫情中最容易受傷的群體。

他續指，中國抗疫的第二階段隨著Omicron的侵犯來臨，因其無症狀量大，隱匿性強，清零的仗更加難打，並衝擊了正常的醫療秩序。在這一波動態清零過程中，更大的啟示是應為下一階段的抗疫做更充分的準備，應該在對老年人的加強針接種，藥物儲備，核酸檢測能力、隔離病房建設、分級診療體系等方面作更積極的建設；如不建成強大的抗疫體系，即使這次實現了社會面清零，明天仍然會面臨各式問題。

他進一步強調，這次上海動態清零的實踐過程中，醫療救治僅僅是整個動態清零體系的一小部分，他呼籲除了關注脆弱患病人群的保護外，還要重視動態清零的系統性建設，並要有一個與Omicron作戰的大拼圖，內有老百姓和整個社會在疫情下的基本需求。如果這張拼圖中的一塊塊都落到實處，精準填上，不能漏掉任何一塊，便能取勝。