疫情｜現實版《人在野》？貨車司機被封上海崇明島11天曾捕魚支撐

新冠疫情期間，受制於封控的防疫措施，不時傳出民眾突然被困某處的情況，貨車司機老劉等人便是其中案例，其中老劉近日因疫情被封控在上海崇明島足足11天，期間一度靠捕魚支撐了好幾天，彷彿上演了現實版《人在野》。



3月以來，疫情在內地多點散發並出現局部爆發，期間貨車司機承擔了生產生活物資保障的重任。可是老劉日前在運輸途中突然被封在崇明島上。

一開始的幾天，由於沒有固定的居住地點，屬於救援物資的盲區，被困的貨車司機情況較艱難，需靠捕魚支撐，「在上海崇明島被封控的第一天，捕獲8條魚，感覺多兌點水魚湯可能喝不完」。直到後來，才陸續有些熱心人送來物資，「今天自製柴火灶，撿點枯枝炒菜吃，謝謝路過送蔬菜的大哥，共克時艱」。

司機被封崇明島。 （影片截圖）

面對窘境，老劉沒有過多抱怨，並認為車上就是司機的家，面對如此情況只能將心態放平和，「熬過這一陣子就好了」。同樣被困在崇明島的司機小李則表示，目前他們最大的困境就是生活物資沒有保障，部份價格太貴，如一包即食麵便已漲到10元（人民幣．下同）。他並稱，現在就是在車上生活，一天一頓飯，等待解封消息，又指自己最大願望就是趕快解封，回家吃上一頓熱飯。

實際上，遇上同類情況的司機不在少數，從江蘇無錫上車準備前往蘇州的小戴，就因為堵在路上，核酸報告過期，因而滯留半路上約半個月，面臨蘇州進不了，無錫也進不了的境況。另一司機小尹則介紹到，由於疫情管控只能全程走高速，加上油價上漲，目前收入比以前沒高多少，即使最近前往上海的訂單運費很高他也不敢去，「給我2萬塊錢我也不去，影響太大了」、「行程卡上有了上海的星號，99%的訂單都不會找你了」。