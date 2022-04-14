王思聰倡證監會嚴查連花清瘟廠商惹議　以嶺藥業：請指出具體問題

作為可用於治療新冠肺炎的中成藥，以嶺藥業的連花清瘟膠囊在疫下甚為暢銷。惟萬達集團董事長之子王思聰周四（14日）轉發一條微博，並稱「證監會應嚴查以嶺藥業」，引發廣泛關注。



王思聰轉發微博稱「證監會應嚴查以嶺藥業」，引發廣泛關注。（微博）

王思聰轉發一條內容為「世衛組織『推薦』連花清瘟，誰告訴你的」的微博，並配上「證監會應嚴查以嶺藥業。現在在中國能看到一個嚴謹、敢於求證、有良心、敢說真話的媒體，實在實在是太難了」的文字。惟其後王思聰編輯了微博內容，刪去了上述言論。

王思聰有關言論引發了網民熱議，有網民表示，「那個男人他回來了」、「真敢說啊」、「一邊禁止藥店賣退燒藥或者要求登記+核酸，一邊又到處發連花清瘟，到底是為了啥」；但也有網民怒嗆「王健林最該查」。

據內媒《銀柿財經》報道，以嶺藥業工作人員針對王思聰言論回應指，「關於微博上所傳的消息，請指出具體的問題與源頭」，公司將對具體內容做解答。

以嶺藥業工作人員指，不能因為「王思聰」三個字眼，就隨意提出疑問。

該工作人員又指，從臨床試驗，到具體的實驗數據，再到被收入到新冠肺炎診療方案，包括適應症與說明書，公司都有完整的證據和報告披露。不能因為「王思聰」三個字眼，就隨意提出疑問，對於網絡上的一些言論，投資者請加以甄別。

關於世衛組織對連花清瘟在新冠肺炎治療方面的功效，該工作人員說，「國內與世衛組織開展過多次專家論證會，提到了中藥的抗疫成果。公司近三個月在互動易等官方渠道有詳細、完整的公告發布，投資者可以去詳細查閱具體內容。」