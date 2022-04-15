安徽女子遭丈夫家暴致死　曾提出離婚被家人勸和

安徽淮南一名女子遭丈夫家暴致頭部重傷，在重症監護室搶救5日後不治身亡。死者姐姐稱，妹妹之前就有過被家暴的經歷，目前警方已將妹夫控制。



綜合內地媒體報道，38歲的黃珺（化名）與丈夫孫興（化名）2014年結婚，二人婚後育有兩個女兒，分別8歲和4歲。4月1日凌晨，黃珺因與異性聊天遭孫興家暴，頭部被連擊數拳後心跳停止、倒地昏迷。孫興見狀撥打急救電話，經現場搶救20分鐘黃珺恢復了心跳並被送往醫院的重症監護室進一步搶救。醫生報警處理後，警方將孫興控制。

同日上午10時許，黃珺的姐姐黃麗（化名）接到電話，被告知妹妹正在重症監護室搶救。即時趕到醫院的黃麗按規定未能進入病房探望，通過醫生拍攝的視頻發現，黃珺躺在病床上、全身插滿了治療儀器。直至4月5日清明節當日，在病房外守護了5天的黃麗及其他家人，得到了黃珺搶救無效身亡的而不幸消息。

黃麗介紹，妹妹開了一間女裝店，靠女裝店的收入養活自己和兩個女兒，妹夫則無固定工作，兩人經濟獨立且感情一般，經常發生衝突。「妹妹曾向家人提出離婚的想法，在家人的勸解和黃軍的花言巧語下，雙方最終沒有離婚，現在看來，家人們真是後悔勸她不要離婚。」

黃麗說，妹妹的死亡醫院證明顯示為，死亡原因為蛛網膜下腔出血，急性腦疝。

警方受案回執顯示，黃珺被故意傷害案被警方受理，目前受理案由是故意傷害致死。淮南市婦聯一名工作人員也表示，已經介入調查此事，正在向警方、社區等單位了解事情原因及經過，事件正在處理中。

網民評論：

「這應當是故意殺人」。



「沒有家暴，只有故意殺人故意傷害」。



「很多被家暴者的理由是擔心孩子缺父愛不離，難道讓孩子看著父母常年吵架動手就能健康成長？」。



「所以說兩口子的事，家里人少摻和，什麼勸和不勸分，不是當事人說話不腰疼」。



「即使和異性聊天也不應該被家暴，可以選擇離婚」。

