「瘋狂英語」創始人李陽訴前妻案今開庭　索賠逾千萬否認家暴女兒

「瘋狂英語」創始人李陽以網絡侵權責任糾紛為由起訴美籍前妻，他否認前妻指控其對女兒進行家暴，要求對方刪除不實發文、公開賠禮道歉，並要求被告方賠償1000餘萬元（人民幣．下同）。案件周四（17日）下午在北京互聯網法院開庭，當日李陽首次公開回應，表示自己和三個女兒的關係很好，只是與前妻在教育方式上存在分歧；又指案件本屬家事不想佔據公共資源，但前妻是西方人，雙方有文化差異，只得訴諸法律以保證公正處理。



2011年，當時還是李陽妻子的Kim（李金）在社交媒體上公開曝光李陽對其實施家暴，並發布了數張照片作為證據。2013年2月3日，北京市朝陽區法院認定李陽的家庭暴力行為成立，准予Kim與李陽離婚，三個女兒由Kim撫養，李陽需支付每人每年10萬元的撫養費，直到她們滿18周歲為止；另要向Kim支付精神損害撫慰金5萬元、財產折價款1200萬元。

事隔多年，Kim在去年8月29日發布影片，影片中看不見李陽，但有男人怒吼，女孩尖叫和哭泣。影片畫面僅在開頭出現了幾個晃動鏡頭，隨後只能聽到背景傳來一個男人暴怒狂吼著，疑似李陽的聲音。影片緊接著就傳出了疑似肢體打鬥、物品掀翻的巨大響聲，一個女孩尖叫哭喊著，又有另一名女子衝進去反覆怒吼著What are you doing（你幹什麼？）、You wanna kill me？（你要殺了我嗎？）。

Kim指摘李陽野蠻毆打女兒，並威脅她們不能告訴媽媽，不能告訴別人，又表示李陽「一點都沒變」。今年2月13日，Kim表示，已通過法院傳票的方式得知自己被李陽起訴，同時貼出了起訴書和女兒李華、李娜手寫的事情經過的圖片。2月21日，她再發文稱手上有李陽家暴女兒的證據，對於自己被起訴感到非常意外。

法院傳票。 （北京互聯網法院）

對此，李陽回應表示，事發於去年7月，Kim發布的影片只截取了其中一小部分，實情是當時他得知女兒李娜在學校有早戀和曠課情況，遂進行訓誡，期間大家情緒都比較激動，當他大聲斥責時，李娜衝出臥室直接揮拳打向他，他遂用手臂進行阻擋。

不過雖然場面很混亂，但他們很快就冷靜並坐下解決問題。他強調，這是父親對女兒的正常管教，而完整影片時長近4分鐘，他會在庭審中將其作為證據提交給法院。

李陽續表示，「家暴事件」給其事業和瘋狂英語的品牌帶來了毀滅性打擊，個人形象漸跌至谷底，故只得訴諸法律查清真相。他又指東西方文化有差異，對方並沒有講究「和為貴」、「家醜不可外揚」，所以法律幾乎是唯一的解決手段。對於瘋狂英語的近況，他稱目前情況較艱難，由於疫情和雙減等多方面原因，公司只能保證勉強維持。

據中新網報道，案件原告為李陽、廣東李陽文化教育發展有限公司，被告為Kim、北京微夢創科網絡技術有限公司和北京字節跳動科技有限公司。

李陽一方要求Kim以及網絡平台對損害李陽名譽權的不實發文進行刪除、斷鍊處理，並公開向李陽方賠禮道歉。此外，要求被告方向李陽賠償共20萬元的經濟損失、精神損害撫慰金等，同時向李陽公司賠償1000萬元經濟損失。