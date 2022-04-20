河南女銀行戶口突增385萬　退款留本金後反因「不當得利」成被告

去年5月，河南洛陽市姚女士投資300萬元（人民幣，下同）購買了信託產品，4個月後卻收到信託公司退回385萬元。她事後通過銀行退還85萬元，留下信託本金300萬，今年初卻因「不當得利」被告上法庭，名下存款也被銀行凍結。

今年2月，姚女士向銀保監會反映事件，至本月初收到銀保監會北京監管局的告知書，北京監管局已就涉事銀行向她支付相關款項金額錯誤的問題，按程序展開調查。



《正觀新聞》報道，去年5月，姚女士在信託公司鄭州財富中心負責人的推薦下，投資 300萬元購買信託產品，年限為20個月，2023年1月31日到期。

去年9月26日，信託公司提前將信託本金退回各投資人，由某行北京分行執行退回，姚女士於當晚收到385萬元。她憶述，當晚收到款項時已覺突然，「這個時間很微妙，9月26日是周天，正常打款不會在星期天的晚上」，於是立即聯繫財富顧問，對方表示要等到周一才能詢問相關情況。

姚女士收到385萬後已立即聯繫財富顧問詢問相關情況。（正觀新聞）

27日中午，財富顧問告知姚女士錢退錯了，「信託公司上午召開緊急會議，給我發來一個公告，說只退19.3%（57萬餘元）的本金，但公告的落款日期卻 9月24日」。

信託公司認為，按照公告，姚女士所得本金應為57萬餘元，並非300萬元，多劃付的金額需要退回。惟姚女士不認可上述說法，認為該公告很有可能為事發後信託公司補發，且對方匯款前相關 App上並無任何公告，「如果9月24日就把公告發給我，那麼打多少錢都按公告來」。

事發翌日，姚女士已通過銀行匯款的帳號退還85萬元，並留她當時的信託本金300萬元。直至今年1月24日，姚女士因「不當得利」被銀行告上法庭，要求她返還242萬餘元及利息，其名下存款也被銀行凍結。

北京監管局已按程序展開調查。（正觀新聞）

對此，姚女士表示不能理解，「給我打錯了錢，如果是銀行打錯了，銀行會第一時間跟客戶取得聯繫，但是銀行並沒有這樣做，不道歉，突然就把人告上法庭，還理直氣壯」。事後，姚女士就此事向銀保監會反映。

有內地律師指，由於目前掌握的證據不充分，無法做出具體的判斷，但值得關注的是，姚女士是否和信託公司確認收回數額是57萬的信託本金，這是認定不當得利的關鍵證據，同時，還需要看銀保監會的調查結果，綜合判斷。

至於銀行是否有權利作為原告訴姚女士不當得利，律師指出，這取決於信託公司是否授權銀行辦理轉款業務及授權金額。若信託公司給銀行發送的划款指令確實是57萬餘元的金額，但由於涉事銀行系統錯誤導致划款金額有誤，則銀行有權向姚女士索要多餘的款項，如姚女士拒絕返還，則其行為構成不當得利。