上海94歲阿婆被撬門拉去方艙　外孫：這是上海嗎還有法律嗎

上海多地正在執行「應收盡收」政策。但有民眾在網絡上表示，由於方艙醫院條件不佳，擔心家中的高齡老人無法受到照顧，苦求政府不要將高齡長者轉運到方艙，然而政府仍將其外婆轉運至方艙，期間還強行撬鎖打開房門，令外孫痛批：「這是在上海嗎？還有法律嗎？」



近日，微信上的一則文章「請大家幫我轉發！求不要把我94歲的外婆拉去方艙！」受到關注，掀起長者隔離照護的討論。

文章作者指出，他94歲的外婆在4月13日做抗原測試檢測結果為陽性，期間症狀為輕微的咳嗽，沒有發燒，通報給居委會，隔天人員上門做核酸後，便沒有下文。之後15、16日兩天，抗原測試呈現「陰性」（惟01記者據其發布的16日自測照片判讀仍是弱陽性）。

18日下午外婆接到居委會電話，被要求馬上收拾物品，要將他運轉至方艙。作者說：「我們現在希望，既然自測抗原已經是陰性，能否讓疾控中心的人上門檢測核酸？如果連續為陰性，是否可以不去方艙醫院？」

文中寫道，「不希望她94歲高齡，已經陰性了還被送去方艙醫院折騰一圈」，並指老人如同小嬰兒般脆弱，是最應該拼盡全力保護的群體，上海的醫療系統已不堪重負，若在過程中交叉感染病毒，無法及時得到救治，家屬無法承受這樣的後果，呼籲政府應視每個老年人自身的情況酌情處理。

作者並指出，上海曾經發布新冠肺炎防控方案（第八版）中明確規定，65歲以上老人可以根據實際情況居家隔離。不過，當地疾控中心人員向他的家人表示，從4月17日開始上海變換了規則，65歲的年齡設限不存在了，改為「應收盡收」。

這篇文章引起許多迴響，有民眾回覆家中的長者歷經相同情況，考量到老人無法自理，且Omicron的症狀較弱，甚至沒有症狀，擔心轉送至方艙反而會導致狀況惡化。

也有民眾說，「身邊有好多陽的，在等拉走的時間，在家已經轉陰了，必須拉去隔離，浪費醫療資源。我們一樓陽性老人，第一次接也不願意去，後面強制接走，結果在外面去世了」、「很多人無法理解，以為是去醫院有護士醫生照顧著，醫院早就爆艙了」。

上述作者最後在微信朋友圈上發文表示，最終外婆還是被轉運至醫院，並形容轉運過程是「（被）強行撬開了房門鎖進了房間」、「沒有出示任何文件、沒有亮任何證件，只說根據最新防疫法，我外婆說不會去的。他們就上手了！捲起被子要把我外婆拖走」。

作者稱，到了醫院後，沒有床、沒有被子，被發了一個枕頭，「一切都難以置信，這是在上海嗎？還有法律嗎？」

當局：撬門因敲門無反應 擔心意外

對於事件，4月19日晚， 上海市普陀區宜川路街道辦發布情況說明，表示按照防控辦「應轉盡轉」的要求，要對該名老人轉運隔離，居委會工作人員曾聯繫張先生，告知其轉運安排，希望做好準備。

街道辦稱，19日凌晨2時，社區警員及居委會工作人員一同上門，長時間敲其房門均無反應。因擔心發生意外，安排鎖匠打開第一道門鎖（此門是樓道內兩戶人家共用的隔斷門），工作人員到其門口反覆敲門後，張先生自行打開房門。警員進入室內告知靳阿婆、張先生配合防疫的義務和集中轉運的安排。經溝通，兩人表示同意並自行下樓乘坐轉運車輛。

街道辦又表示，19日凌晨3時，兩人被轉運至桃浦社區衛生服務中心，入住2樓加51、52床，隨後配發了被縟等生活物品，醫護人員對兩人身體狀況作了巡檢，確定身體情況正常；目前，護理院床位比較緊張，醫護人員表示將加強高齡老人及有基礎疾病人員的身體巡檢和生活照護，盡量為隔離人員營造良好的生活環境。

上海是中國最早進入高齡化的城市之一。數據顯示，2020年底，全市戶籍60歲以上老年人口達533.5萬人。上海封控期間，對獨居年老長者的照料不足，已成為社會與防疫的問題。中國國務院副總理孫春蘭在上海調研指導疫情防控工作，他在近期強調，要做到「四應四盡」。