經歷兩次封城　網民講述真實體驗：武漢怕病，上海怕餓

昨日（19日），內地新聞資訊平台《ZAKER》刊出一位網友經歷武漢封城、上海封城的真實經歷。

文章提到，這是作者和家人第二次遭遇一座城市的全面停擺。他曾以為經歷充滿悲鳴的武漢疫情後，同樣的情況若是發生在城市運營更嚴謹有序、醫療資源更豐富的上海，結果一定不一樣。

然而，在經歷了上海封城後，作者寫到「那些我曾經『認定 』的，都被推翻了」。



當前上海政府和公權力人員疲於奔命，許多防疫工作只能交由民間基層人員，這就導致民間防疫人員素質不一，甚至有濫用公權力的極端防控事件。（美聯社）

疫情兩年來，作者說：「浦東、黃浦、靜安 …… 每次疫情在上海冒頭，都能被迅速壓制，上海一直以來的精準防控能力給了我和家人極大的安全感。」

而三月初上海疫情開始時，作者的淡定態度還讓同事驚訝。作者對同事說：「畢竟在武漢見過大風大浪，現在頂多封14天，不用慌。 」

然而情況很快超出作者一家人的預期：「學校停課，公司大樓被封，越來越多的同事也進入了或長或短的封控期 …… 而我們小區，儘管在3月18日提前解封，卻因所在的莘莊鎮是疫情重災區，不得不繼續封控。」

作者提到，今天的上海和當年武漢的不同大概是在武漢怕病，在上海怕餓。

作者對比武漢與上海封控，憶述武漢封城雖來得突然，但時值春節，家家戶戶本就物資充足，加上全國各地緊急馳援，超市裏有幾元一斤的愛心菜，水果、零食、杯麵也能隨意購買，「更重要的是，當時武漢人被來勢洶洶的致命疫情打懵了，周圍悲慘的故事一直在發生，生活質量屬實不是大家首要考慮的問題」。

在武漢時，作者還曾經抱怨「二十斤蔬菜賣70元（人民幣，下同）太貴，覺得一袋小蕃茄、一袋砂糖橘加五個梨賣50元簡直是黑心，」但對比現在的上海，她才知道自己當年真是不懂事。

武漢疫情期間通過社區購買的 70 元蔬菜套餐，包含一把蒜薹、三根胡蘿蔔、兩顆上海青、一袋豌豆、兩個西紅柿、四根黃瓜和一個大白菜。（ZAKER）

上海封控後，作者感受到了明顯的變化。在封控初期，社交平台還總能看到有上海人抱怨為何仍未解封，家中的掛耳咖啡就快喝完，「慢慢地，大家不關心咖啡了，只關心糧食和蔬菜。誰能在美團或者叮咚搶到菜就站上了人生巔峰。再過幾天，住在黃浦區的朋友已經在謹慎計劃着，早餐快沒了，而水果只能定量供給孩子」。

作者又提到身邊人遇到的困境，「朋友的同事、一對家住浦東的年輕夫婦，不明白說好四天的封控為何突然變卦，兩人連續幾天都吃麥片，最後靠鄰居接濟的黃瓜和胡蘿蔔才能煮飯。老公的同事家在徐匯，和男朋友每天只靠一頓泡麵或者啃兩個蘋果度日。朋友的弟弟年薪70萬，卻只能啃點萵筍葉，連胡蘿蔔葉子都要省著當個菜」。

作者的上海朋友稱，「從來沒有覺得上海這麼丟人。這個一向以優雅摩登自持的城市，在疫情的衝擊下，變得混亂又狼狽。」而上海市飛漲的物價，也讓作者感受到「城市的折疊」：有的人仍能吃到像山直供的龍蝦和大閘蟹，而那些住群租房、一個多月沒收入的外地打工人，卻連吃一塊豆腐都嫌貴。

3 月 29 日，小區門口的生鮮店裏，被搶購一空的貨架。（ZAKER）

作者提到，上海何曾面臨過如此混亂困窘的境況。但疫情這道大考題，顯然不是小小一個居委就能給出完美答案。

作者提到，市民禁足在家的煩悶、物資不足的怨氣、對形勢不明的疫情的恐慌，都需要有一個發洩的通道，而居委會就成為了出氣筒。起初，她覺得居委是一群既沒能力也無責任心的老阿姨，但當她作為社區義工和居委會接觸後，才發現事實並非如此，居委會每天都面對成千上萬的工作，例如傳達各種信息，組織核酸檢測，幫居民配藥、送快遞等等。

在極限壓力面前，要想維持小區的生存運轉，一批社區義工其實必不可少。然而，加入義工群組中的人大多不是各種抱怨就是逞口舌之快，往往真正出力的人只有30幾個，又因個人素質和溝通能力有高有低，加之和居民之間關係複雜，很快又湧現出新矛盾。讓作者最無言以對的，是來自一名中年男義工傳授的經驗：「告訴你我怎麼管理我們樓棟的，只要有一戶參加了團購，我就讓其他住戶都攻擊他，讓他再也不敢買！」

然而，經互相了解認識後，其他義工逐漸和作者腦海中形成的最初印象產生偏離，「要我『融入』他們的志願者大叔主動幫我搬過團購的物資；曾說牛奶一律不派送的志願者只是個中學生，卻是幹活最賣力的那一個，什麼快遞都在送 …… 摘掉口罩，大家同樣都是在疫情中努力生活的普通人」。

作者最後提到，「身邊的所有人都在說，現在的上海讓人感到陌生，但我想，這或許也是我們重新認識它、認識彼此的一個機會」。