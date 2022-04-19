指慘過上海但求不到熱搜　網民關注疫下「發不出聲的地方」

上海封城至今，關於就醫、生活保障等相關的問題引起全國各地人民的關注。上周六（16日），有網友發布《那些發不出聲音的地方》一文，呼籲人們關注一些並沒有在社交網獲得如上海一般熱度的中國城市，如吉林長春、安徽淮南、雲南瑞麗等地。



內地此波疫情大規模爆發自3月開始，在全國各地蔓延。內地輿論普遍關注上海情況，日前一篇名為「上海人忍耐已到極限」的文章，在微信流傳。要求微信官方不要刪除文章的置頂留言，更是獲得超過77萬個讚好。

2022年4月7日，福建省援滬醫療隊肩負重托和使命出征馳援上海疫情防控一線，廈門、漳州、龍巖三地醫療隊，450多名隊員在廈門集結，當日下午從高崎國際機場飛赴上海。 （視覺中國）

有網友發文批評，傳媒和社交網站只關注上海，對那些受到疫情封控影響的「那些發不出聲音的地方」的防疫問題並沒有廣泛報道，而上海已經是內地醫療資源最豐裕的一線城市，得到內地政府以全國之力馳援。

文章提到：

吉林這一輪疫情來勢兇猛，3月12日起宣布封省，有的小縣城哪怕在此後一個月間從未有過病例，但依舊封城，社會生活全部停擺。然而，在網上幾乎看不到從這些地方傳出的消息，那彷彿是個輿論場上的黑洞。



安徽淮南市其實從3月28日起，也對所有小區實施封閉式管理了——跟上海浦東同一天。那些夾在市區和鄉下這兩端之間的縣城居民承受著最大的心理壓力，但連當地人，看來也不知道面對這樣的隔離能怎麼辦。



若要比慘，可能雲南瑞麗才是真的慘：在緬甸疫情爆發後，為了守住國門防線，瑞麗在過去一年裡經歷了多達9次封城，城區被封合計長達驚人的160日！沿邊村寨每個村口都設置了卡點嚴禁出入，許多村民已有將近一年沒出門了。他們咬緊牙關，至今沒一例外溢出省，但居民們呆在家裏已做了幾百次核酸，仍然動彈不得。



有網民表示，上海的醫療資源是全國最豐裕的，但現在上海已經需要全國重症團隊不斷馳援了，那些醫療資源遠不如上海豐裕的省市，面臨遠比上海險惡的局面。（維舟）

文章中提及，網傳一貨車司機疑因高速公路封閉，被困車中20多日，最終猝死的消息；以及四月初，長春一女子呼籲業主一起進行「敲盆行動」，以獲得政府關注生活困難的問題，但最終得到的卻是被治安拘留的消息。

文章指，這次上海有許多錄音傳出，無論是市民打給疾控中心專家的、向居委會投訴的，還是跟防疫人員對話的，但東北市民說：「吉林被封了那麼久，你有看到什麼錄音嗎？沒有，別說是你，連我都沒看到。」

文章中也提及，在長春宣布社會面清零「前夕」，有長春市民目睹周圍人的困苦，很抑鬱：「吉林的疫情要比報道中能看到的嚴重得多了，身在其中，憤之、潰之、愧之。這次吉林的疫情，對比過去，看現在、想未來，似乎沒有改變的可能。」

松原貨車司機之死的影片截圖。（維舟）

文章表示，很多人關注點不是受苦本身，而是發現上海人哪怕封城受苦了，得到的關注仍然多得多。網民譏諷這種不平等：上海人並不見得是最苦，只是叫得最響，結果得到了不相稱的關注。

文章最後提到：

要推動改變，就必須盡可能地發聲。



發聲的目的，不應該只是訴說一下委屈，之後卻什麼也沒發生，又或者，只是得到大家長更好的關愛，而應該是推動改變。也因此，這次有外地朋友和我說：「我們發不出聲音，在我們這裡沒可能，謝謝上海人喊出來，還是要靠上海來推動改變。」



當然，這也不是光靠上海能做到的，這需要我們每個人的吶喊。



國家衛健委今日公布，內地昨日（18日）新增21484宗本地感染，包括3297宗確診個案及18187宗無症狀感染，數字較前日有所回落；另增7宗死亡個案，均來自上海。

昨日上海新增3084宗本地確診，吉林88宗，安徽1宗，雲南1宗。