有片｜吉林漢強行撕落他人口罩　網民批評：只會欺負老人和女人

自3月起，新冠疫情在內地大規模爆發。日前，網上流傳吉林有男子在街上撕落他人口罩的影片，他一邊拍攝影片，一邊強行撕落他人的口罩，並稱是拍攝對方的「違法行為」，還威脅稱要在網上公開。



在片中，拍片者在沒有得到他人的同意下，強行撕落路人的口罩，批評對方應該好好留在家中，不能在街上活動；被撕落口罩的路人紛紛感到害怕，並表示會立即回家。

網民反應兩極，有人支持拍片者強行撕落他人口罩，認為在非常時期就要以非常手段讓市民好好配合防疫政策，甚至是揶揄強行撕落他人口罩的事不可能發生在中國。

有人批評拍片者沒有任何理由就撕落他人的口罩，並認為他對防疫工作和相關法律一無所知，撕落他人口罩是違法行為，更會增加他人的感染風險。

有網民稱，在吉林發生這樣的事太「正常」，表示自己身處的吉林長春市寬城區塞納陽光小區的義工，就曾經對居民大呼小叫，對方更揚言「隨便去告，別跟我講法律」。

網民看法：

「這撕口罩罵人的是一種長期病毒。」



「就靠這樣的文盲法盲，能做好防疫工作嗎？」



「怎麼淨欺負女同志和老人啊。」



「紅衛兵重現！」



「請問拍攝者，施暴者，自認為公道者，怎麼有閒情在路上管別人，而不回家？」



「此人涉嫌冒充派出所民警進行尋釁滋事，請給廣大網友一個交代。」

