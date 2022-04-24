白米品牌叫「Cook your aunt」? 上海民眾疑採購舞弊　商家回覆了

上海為實現社會面清零仍未解封，民眾物資仰賴政府或網絡團購。日前有內地網友在微博上分享鄰居家收到的白米品牌「煮飯嬸」，英文竟然寫成「Cook your aunt」，質疑是否是政府採購時買到仿冒品。



4月21日，「煮飯嬸」品牌公司──五常市米之良米業有限公司聲明指出，不同英文翻譯是公司不同的產品包裝，請廣大消費者放心。對於英文翻譯出錯，公司回應提到，「我們就是一群土生土長的農民，知識有限，出現這樣的失誤，給大家帶來不便和誤解，再次向大家說聲抱歉。」



日前，上海有網民分享收到的白米品牌「煮飯嬸」英文竟翻譯成「Cook your aunt」（主你的阿姨），質疑是否收到仿冒品。上傳網絡後發現有不少上海市民也收到相同包裝的商品，部分網民質疑是否政府採購時出了問題。

此外也有細心的網民上網查詢，發現該品牌有包裝是將英文翻譯成「Cooking aunt」或是直接用「煮飯嬸」的拼音，質疑「Cook your aunt」是假冒的。

對此，「煮飯嬸」品牌廠家五常市米之良米業有限公司，4月21日在官方微博發出聲明。內容提到，我公司使用煮飯嬸商標，不同英文翻譯系我公司不同的產品包裝，均為我公司生產的產品，不屬於假冒偽劣產品，請廣大消費者放心。

對於英文翻譯問題，米之良米業表示，他們是一群在黑龍江五常市土生土長的農民，「由於知識水平有限，注冊商標時候，疏忽大意，沒有仔細，導致出現這樣的失誤，給大家帶來不便和誤解，再次向大家說聲抱歉。」