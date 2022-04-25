上海疫情｜僱主被隔離　安徽保姆方艙醫院出來後狼狽住電話亭5日

40多歲、來自安徽的袁女士在上海任職保姆，近日，由於僱主正被隔離，她從方艙醫院出來後沒有住處，只能住在街頭的電話亭內足足5天。最終，她求助老家救援隊後被接出，後續獲安排住處，重新體會到「家」的溫暖。



寧國藍天救援隊隊長徐友勇身兼安徽省域藍天救援隊赴上海援助隊總指揮，上周五（22日）一早，他接到寧國老鄉袁女士求助，指她住在黃浦區街頭的電話亭，「大前天和前天晚上上海風雨交加！我一人很無助」、「衣服濕了、沒有地方洗澡、窩在狹窄的電話亭裡渾身酸痛」。

了解到前因後果後，徐友勇聯繫立即駐地距離袁女士較近的宣城藍天救援隊，該隊隊長蘇成龍當天就和隊友攜同即食麵、礦泉水、毛毯等物資送給袁女士並安撫對方，同時給袁女士的物品和電話亭進行消殺。上周六（23日）早上，共青團宣城市委駐上海工作委員會書記葉孝君得知求助信息後，攜上食物和充電寶親赴涉事電話亭。他表示，當時狀況並不太好的袁女士卻表示不想給家鄉添麻煩，讓他非常感動。而現場人員給她做了3次抗原檢測，結果皆為陰性。

與此同時，委員會與寧國市政府協調，昐能給袁女士在上海找一個安穩的住處，官方於是找上了在上海工作的寧國人汪曉勇，希望他能夠提供幫助。汪曉勇表示，自己與袁女士是一個村的，肯定要幫她，他知道後已托友人給對方在浦東找了一個住處，惟礙於防疫政策要求，自己無法到黃浦區接她。

對此，委員會通過安徽省駐滬辦領導上周六聯繫了黃浦區政府，協調上海市救助站的工作人員帶上袁女士到醫院再做核酸檢測。同日，宣城藍天救援隊隊員到現場為袁女士穿上了防護服，為她的物品進行了消殺，當天將其送到汪曉勇安排的住處。汪曉勇表示，可能幾天沒睡好的關係，袁女士到了後從下午一直睡到晚上8時多。他又指，給袁女士送去他愛人做的飯菜，希望她能夠感受到同鄉的關懷。

網民點睇：

這新聞能發生就是荒謬

底層人民需要被看到

很難想像在今天還能發生這種事

上海 ... 還是家鄉人救援！深思！

這種新聞讀完，沒有一點覺得好，只覺得諷刺與悲哀

冷漠的現實，或許能夠使很多人明白，邁出家門那一刻需要三思啊！

