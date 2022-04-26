三胞胎樂隊剛走紅　團員走私毒品遭判刑　央視批：別拿無知當藉口

日前內地知名樂隊《福祿壽》團員杜雪兒因走私毒品遭逮捕，被判刑一年。該樂隊2020年參加《樂隊的夏天》走紅，團隊由三胞胎姊妹組成，獨特的曲風和唱腔吸引許多粉絲。目前杜雪兒已經宣布退出團體，向社會大眾致歉。



央視網則發布標題為「明星涉毒別拿無知當藉口」的文章，文章稱「如果道歉有用的話，要緝毒警做什麼？」，批評杜雪兒一人涉毒、全家遭殃，兩個姊妹的星途也陷入不確定。



《福祿壽》2020年參加綜藝節目《樂隊的夏天》躍升大眾視野，此前他們2018年在網絡平台發布的歌曲《我用什麼把你留下》，已經收獲許多關注。《福祿壽》團員三人皆畢業自中央音樂學院，分別是主唱和鍵盤手豆豆（杜冰兒）、豎琴和吉他手捏捏（杜雪兒）以及合成器和打擊樂器咪咪（杜飛兒）。

日前，團員杜雪兒因走私毒品遭逮捕，遭判刑一年，罰款一萬人民幣，樂隊前途未卜。據北京市第四中級人民法院刑事判決書指出，2021年1月4日，被告人杜雪兒通過微信聯繫境外賣家，從美國購買郵票狀「LSD」（迷幻藥）9張，並通過郵遞方式走私入境。杜雪兒則辯稱，不知道購買物品是毒品，亦不知道其來自境外。

央視網評論寫道，「涉毒這件事，道歉有用的話，要緝毒警幹什麼。」文中批評，一個原本才華橫溢的年輕人，因毒品暗淡墮落，可悲；一人涉毒、全家遭殃，「福祿壽」少了一個，兩個姐妹的星途也陷入不確定，可嘆；一個公眾人物、青年偶像，吸毒涉毒，給社會帶來極大的負面影響，可恨！

央視網更批評杜雪兒對待毒品的態度，稱她反覆強調可以「改善記憶力」、「激活大腦」，文中抨擊，很多涉毒明星，也會找藉口說為了刺激靈感、提升創作，事後也像杜雪兒一般道歉，稱是出於「對法律的無知」。

央視指出，這恐怕並未找到根源，這是缺乏常識、放縱自我，是道德上的重大缺失和社會責任感的全面塌陷，要大家以杜雪兒為戒。

杜雪兒也在個人微博帳號公開向大眾致歉，她提到「這段時間裡，我從崩潰到絕望，這是我人生中最難過的時刻，直到現在我仍然在無限的痛苦中過每一天，有時甚至沒有勇氣去面對，但又必須面對」。她指出，自己今後會在家人陪伴下，積極面對生活、回饋社會。

值得一提地是，《福祿壽》三胞胎姊妹的祖父為原新聞出版署署長杜導正，亦有內地網民質疑，杜雪兒的罰則比起其他販毒案件較輕，是否與此有關。