內地侵權短影片多達3000萬條　官媒：「拿來主義」著作權意識不足

未經許可將他人電影、電視劇等作品剪輯成短影片、擅自上傳使用他人歌曲錄製的短影片並傳播……近年來，隨著內地網絡短影片爆發式增長，一些被稱為「剪刀手」、「搬運工」的人未經許可，擅自搬運、剪輯、傳播，短影片侵權行為頻發。

官媒《新華社》恰逢4月26日的世界知識產權日，發文痛批剪輯、搬運他人影片的創作者著作權意識不足，呼籲他們「該住手了」。



報道引述受訪專家表示，短影片的侵權行為，不僅侵害了原創作者的合法權益，還破壞了觀眾對於劇集內容的觀賞感與期待感，極大影響用戶體驗。

日前，某影片平台注冊用戶「80後挖劇君」將影視劇《奶奶再愛我一次》，通過其帳號傳播該影視劇片段122段，多數為10分鐘以內的短影片。上述影片已包含該影視劇的主要劇情及內容，被該劇網絡傳播專有權人告上法庭。法院判決，「80後挖劇君」停止侵權行為，並賠償經濟損失人民幣37000元。

許多B站UP主靠吐槽影視劇擁有大量粉絲和收益。（截圖自B站＠老邪説電影）

報道指，如無免責事由，未經許可將長影片剪輯成短影片使用或傳播，是一種典型的侵權行為。據統計，截至2021年12月，中國短影片用戶規模達9.34億。隨著短影片行業用戶和市場規模持續增長，短影片用戶將影視劇、綜藝節目、體育賽事等進行任意剪輯、切條、搬運等行為頻發，引發了一系列侵權問題和糾紛。

《2020中國網絡短視頻版權監測報告》顯示，2019年1月至2020年10月，對原創短影片、國家版權局重點作品版權保護預警名單作品及重點影視綜作品的片段進行監測，累計監測到3009.52萬條疑似侵權短影片，涉及點擊量高達2.72萬億次。

同時，涉短影片著作權案件收案數量逐年增加、增幅明顯。北京互聯網法院副院長姜穎介紹，北京互聯網法院2019年至2021年共受理涉短影片著作權糾紛案件分別為540件、729件、1284件。

谷阿莫的侵權案在台灣備受關注。（香港01）

短影片侵權頻發 律師：建議平台封帳號

北京盈科律師事務所律師韓冬平表示，部分短影片製作者的著作權意識不強，利用他人已有作品製作短影片時，往往不會事先徵得著作權人的許可，從而導致剪輯、搬運等侵權行為頻發。

北京京坤律師事務所律師李小樂指出，著作權法規定了12種「合理使用」情形，包括為了介紹評論某一作品而適當引用，但不少影視搬運號經常以「合理使用」為名，行牟利之實。這需要短影片平台進一步加強監管，及時下架侵權視頻，保護好創作者的知識產權。

韓冬平建議，對於持續、反復侵權的用戶，平台應採取限權、封帳號等措施，有效避免重複重複侵權行為的發生。

武漢大學法學院講師李國慶說，相關部門應加強對短影片製作者的知識產權保護宣介，提高創作者知識產權保護意識。當自己的短影片作品被他人復制或改編侵權時，創作者可通知平台要求其停止提供播放侵權作品。若平台不制止此類行為，應負連帶責任。